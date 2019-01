Polémica por las boletas en el plebiscito de La Rioja

La Justicia provincial determinó que los fiscales no podrán reponerlas cuando falten; quejas contra Casas

Lucrecia Bullrich SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 24 de enero de 2019

La consulta popular del próximo domingo con la que el gobernador de La Rioja , Sergio Casas, busca reformar la Constitución provincial para acceder a un nuevo mandato, y sobre la que la Corte se expedirá mañana, sigue sumando polémica.

En un fallo dictado ayer, el Tribunal Electoral de la provincia determinó que en el cuarto oscuro solo estarán disponibles las boletas provistas por la Justicia Electoral local, cuyo control está en manos de Casas. Así, los partidos no podrán aportar listas propias para cubrir eventuales faltantes ante el robo de boletas u otras irregularidades.

Por otro lado, el tribunal estableció que la reposición de boletas quedará exclusivamente a cargo de los presidentes de mesa y que la tarea de los fiscales partidarios se limitará "al control de la normalidad y la legalidad del comicio, no siendo su tarea la reposición de boletas", según se detalla en el fallo al que accedió LA NACION.

En la oposición atribuyeron la decisión del tribunal a que el gobierno de Casas teme que el domingo se imponga el no a la enmienda constitucional.

"Están embarrando la cancha. Van a poner de presidentes de mesa a todos dirigentes de ellos, que cuando falten boletas por el no van a mirar para otro lado", advirtió a LA NACION el candidato a gobernador por Cambiemos, Julio Martínez.

Cerca de Casas rechazaron las sospechas opositoras. "El tribunal electoral fue muy claro sobre las condiciones que tenían que tener las boletas: tamaño, tipo de papel y demás. Los responsables de no haber cumplido con esas reglas son ellos", retrucaron, ante la consulta de LA NACION.

"Que no dejen entrar a los fiscales partidarios a reponer boletas significa que el no, no va a tener votos. Es inadmisible que a los fiscales no se les deje hacer su trabajo. Es un escándalo", alertó el intendente de la capital, Alberto Paredes Urquiza, un peronista cercano a Cambiemos.

Por otro lado, la oposición denunció que el gobierno provincial intentará "enmascarar" una eventual derrota, es decir un triunfo del no a la enmienda constitucional, a través de un recuento "engañoso" de los votos. ¿Cómo? El fiscal de Estado de la provincia, Héctor Durán Sabas, ya adelantó su interpretación de los números.

Explicó que como el sí a la enmienda ya obtuvo el 66% de apoyo con el voto positivo de los dos tercios que logró en la Cámara de Diputados, para imponerse, el no a la reforma deberá obtener el 35% de los votos negativos. "Solo van a contar los votos por el no para que no quede registro del poco apoyo que tendrá el sí", interpretó el senador nacional Martínez.

El fiscal de Estado rechazó esa hipótesis. "El domingo se van a contar todos los votos. Y el que tiene que reunir el 35% del padrón para que la enmienda quede desestimada es el no", dijo Durán Sabas a LA NACION.