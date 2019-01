Caminar en el desierto

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 24 de enero de 2019

Todos somos caminantes, pero muy pocas veces nos damos cuenta de esa condición, así de distraídos e irresponsables somos. Todos somos caminantes porque, si bien creemos que todas las cosas pueden estar en su lugar, el camino es incierto, esquivo, tramposo.

El "caminante" es un tema del romanticismo alemán (su tema por excelencia). No hay casualidad en esto. Los románticos hicieron de la deriva una especie de poética. Un ejemplo: "Der Wanderer" (El caminante), la canción que Franz Schubert compuso en 1816 sobre un poema de Georg Philipp Schmidt von Lübeck, al que la posteridad favoreció por lo menos con el recuerdo de este único texto, es muy explícito: "Vengo de la montaña/ el valle está envuelto en niebla; ruge el mar./ Camino silencioso, me siento un poco triste,/ y cada suspiro pregunta: ¿Dónde?/ El sol me parece aquí tan frío,/ las flores, secas; la vida, vieja;/ y todo lo que hablan, sonido hueco./ Soy un extranjero en todas partes".

En términos musicales, el caminante no es un personaje literario; se parece más bien a una construcción musical o, incluso, sencillamente a una tonalidad: el caminante es, sin más, la tonalidad de Do sostenido menor, y nada lo prueba de manera más persuasiva que la Fantasía Wanderer, para piano, también de 1822, de Schubert. La ejecución continua de sus cuatro movimientos y el nombre mismo de la pieza deparan una engañosa libertad improvisatoria. Hay allí una estricta relación temática entre los movimientos, entre el material de los movimientos y la canción a la que alude el título, y, por otro lado, una relación asimismo con la nueva expresividad que domina todas las últimas obras de Schubert; una expresividad cuyo origen podría atribuirse acaso a la certeza de la inminencia de la muerte anunciada por la revelación de su enfermedad (la sífilis que se declaró en 1822). Como sea, el caminante está siempre cerca de la muerte.

Vayamos al poeta; "Soy un extranjero en todas partes". ¡Qué idea mayor de un poeta menor! Eso somos todos, siempre.

Pero, considerado de otra manera, ¿qué quiere decir exactamente ser un extranjero? La respuesta, en términos muy elementales se reduce a esto: dónde dormir. ¿Exagerado? Para nada. Saber el lugar en el que uno dormirá es lo más importante, incluso más importante que la vigilia. La vigilia tiene distracciones; el sueño no, y si no tenemos lugar donde dormir, nos volvemos locos.

En esta situación, el "caminante" es un personaje y una figura de completa actualidad. Un individuo fuera de foco, fuera de tiempo, tal vez inmoral, fuera de todo. ¡Ah! Una clave: el caminante -podríamos optar por esa palabra- no sabe dónde dormirá. La imaginería romántica le concede prestigio: un personaje que deambula por bosques. Eso fue inicialmente. Ahora ya no. El caminante ("el peregrino") sigue acá, como un fantasma. Va en contra de todo lo que se juzga venerable: la seguridad, el terreno firme. No. El "caminante" va a otra parte. El ciclo de canciones Viaje de invierno, justamente de Schubert, es un buen ejemplo: del desengaño (o la renuncia) a la muerte. Hay que aprender a morir para uno mismo, y además morir para el mundo. Nuestro mejor legado es el olvido. En las canciones de Schubert, no hay arena; más bien hay nieve. En cierto modo, la arena y la nieve son bastante parecidas: resultan, al final, variedades distintas del desierto.

Y ya que hablamos de canciones, vamos de nuevo a Schubert y al poeta menor Von Lübeck: "Allí donde no estás, allí habita la dicha". Eso dice unos versos de su poema "El caminante". Lo propio del caminante es mirar todas las cosas como si las mirara por última vez. Pensándolo bien: ¿no es así? ¿No es la vida entera una larga y demorada despedida?