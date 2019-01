En medio de una discusión, la mujer se vio obligada a decirle a su novio la verdad sobre lo que siente por su alumno

Era cuestión de tiempo. La atracción que Luciana ( Calu Rivero ) siente por Omar ( Federico Amador ) es tan fuerte que ya no puede ocultarla. Y sin ser demasiado consciente de lo que puede generar con sus palabras, decide enfrentar a Vito ( Esteban Lamothe ) y decirle que no puede quitarse de la cabeza a su alumno.

Si bien fue Vito quien desencadenó la discusión que terminó con la confesión de su novia, nunca imaginó que terminaría haciéndole semejante revelación. Todo comenzó cuando Luciana abandonó su casa en plena noche para ir a visitar a Omar a la comisaría en la en la que se encontraba demorado. A modo de excusa, adujo que debía auxiliar a su sobrino, Juani ( Franco Masini ), que se encontraba en apuros.

Sin embargo, Vito interrogó al muchacho al día siguiente y confirmó la mentira. Al llegar a su casa, encuentra a su mujer, con los ojos cerrados, fantaseando con Omar y se queda observándola. Y fue en ese momento, cuando Luciana abrió finalmente sus ojos, cuando comenzaron los reproches.

"No me merezco me mientas de esta manera. Te di todo, Luciana; todo lo que tenía. Pero capaz que el problema es que te di de más. Porque yo soy una persona que cuando ama se entrega demasiado y eso, a algunas mujeres como vos, les molesta. Porque les gusta sufrir. Porque se enamoran siempre de los malos. No te conozco, Luciana. No te reconozco. Te vas de casa a mitad de la noche, me mentís, lo metés a Juani en el medio", comenzó diciéndole Vito, furioso.

"Te voy a decir algo: yo puedo imaginarme dónde estabas, y puedo imaginarme perfectamente con quién estabas, pero te voy a dar la oportunidad de que me lo digas vos. Te voy a dar la posibilidad de que tengas ovarios y me digas a la cara dónde estabas. Te fuiste en mitad de la noche a encontrarte con el mugriento de m... ¿Qué te pasa? ¿Te angustiás? ¡No sos una pendejita de 12 años!. ¡No sos una boludita! No te comportes como una tonta. ¿Lo fuiste a ver a él?", la inquirió, furioso.

Entonces, llegó la respuesta tan esperada: "¡Sí! Fui a verlo a él. No sé que me pasa, pero no puedo dejar de pensar en él". El plano final mostró a Vito con el puño apretado, lleno de ira.