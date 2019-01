Cocinar con durazno, una de las estrellas del verano

La chef pastelera espera ansiosa la temporada de esta fruta para hacer sus recetas favoritas, como una sabrosa galette de duraznos. Para disfrutar a toda hora Crédito: Rodrigo Ruiz Ciancia

1 De estación. "Espero ansiosa el durazno, me parece una fruta versátil, se puede disfrutar fresca, cuando está a punto es increíble. ¿Quién no recuerda con una sonrisa el clásico bizcochuelo con crema y duraznos o los duraznos en almíbar con crema? Me gusta combinar la fruta en preparaciones saladas, como una ensalada. Va muy bien con tomate, palta, hojas verdes, zanahorias, zapallo y choclo. Y la carbonada que lleva los orejones que aportan esa nota dulce al guiso, tan rico", dice Pamela Villar.

2 A punto. Tal vez haya pocos placeres para los golosos como disfrutar de un durazno recién cosechado. Pero en la cocina también ofrece sus perfumes: "Cuando están maduros, que concentran el azúcar natural, me gusta hacer mermeladas. Si están a punto, los grillo a la plancha con azúcar y los termino unos 5 minutos al horno. Y si están un poquito verdes, son ideales para hacerlos en almíbar, porque resisten mejor la cocción. Y los orejones me gustan para agregar a budines".

Crédito: Rodrigo Ruiz Ciancia

3 Durazno argentino. Se cultiva desde Jujuy a Río Negro y de acuerdo a su fecha de cosecha, las variedades se clasifican en extra tempranas, tempranas, medias y tardías. Los primeros que llegan al mercado al finalizar la primavera son los de Jujuy, luego los de Buenos Aires y Río Negro. Es en verano cuando están en su mejor momento y se consiguen los de Mendoza, la provincia con mayor superficie cultivada y donde se concentra el 83% de la actividad.

4 Galette de duraznos. Para elaborar esta delicia, propone una base de masa semihojaldrada: mezclar 200 g de harina y 200 g de crema de leche para un molde de 22 cm de diámetro. Amasar hasta obtener un bollo liso y dejar descansar. Estirar la masa en una placa, disponer los duraznos frescos cortados y pintados con manteca pomada, espolvorear azúcar rubio y cocinar al horno. Antes de retirar, agregar las almendras peladas y tostadas y al servir terminar con hilitos de miel o crema montada.

5 Evolución. En 2018, Pamela Villar condujo la versión argentina del reality Bake Off (junto a Damián Betular y Christophe Krywonis). "Es la primera vez que la pastelería tiene un lugar destacado y exclusivo en la televisión. Cada vez más chicos se interesan en la pastelería como profesión, hay más tiendas dulces, se vive una especie de furor. Además, creo que dejó de ser algo inalcanzable, hay recetas más fáciles, muchos más ingredientes disponibles, y a esto se suma que la gente tiene más conocimiento".