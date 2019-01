Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 24 de enero de 2019 • 10:09

"Jaque a la dictadura", "La esperanza de Venezuela", "Venezuela: Juan Guaidó desafía a Maduro y ahora el país tiene dos presidentes", "Debe cesar la agresión contra Venezuela". La juramentación del dirigente opositor Juan Guaidó como "presidente encargado" de Venezuela y la catarata de reconocimientos de países del continente americano no pasaron desapercibidas en la prensa global. Diarios de todo el mundo destacaron la noticia y publicaron fotos del jefe del Parlamento o de las masivas protestas de ayer en Caracas y otras ciudades venezolanas en contra de Nicolás Maduro .

Die Welt de Alemania, Diário de Noticias de Portugal, The Guardian del Reino Unido, Il Messaggero y La Repubblica de Italia y El País y El Mundo de España, por mencionar algunos, publicaron notas sobre Venezuela en sus tapas. Lo mismo hicieron medios de América Latina y de América del Norte como El Comercio de Perú, Folha y O Globo de Brasil, El Universal de México y The New York Times y The Wall Street Journal de Estados Unidos.

Granma, el periódico cubano que es órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, destinó su título principal a una declaración del gobierno de la isla que "condena y rechaza enérgicamente el intento de imponer a través de un golpe de estado un gobierno títere al servicio de los Estados Unidos" en Venezuela.

Ayer, en una jornada de máxima tensión en Venezuela, el líder de la Asamblea Nacional juró ante una multitud como "presidente encargado". En cuestión de horas fue reconocido por la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros cinco países de América Latina.

La juramentación de Guaidó y las masivas protestas en las calles en contra de Maduro abren un capítulo incierto en la larga crisis venezolana. Es un desafío inédito: el "presidente encargado" contra Maduro; el respaldo popular y la presión internacional contra el apoyo de la cúpula militar, de las fuerzas represivas y de inteligencia, y de los aliados Bolivia, Cuba, Rusia, Turquía y China.