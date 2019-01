Uno de los tantos golpes que sufrió Neymar ante Racing de Estrasburgo

24 de enero de 2019 • 09:37

PSG jugó ayer ante Racing de Estrasburgo por la Copa de Francia. Fue victoria por 2-0 con goles de Edinson Cavani y Angel Di María. Sin embargo, quien estuvo en el centro de la escena fue Neymar. Los jugadores del equipo rival se sintieron "cargados" por el brasileño, a quien golpearon de más. A tal punto que se retiró lesionado en el segundo tiempo y su golpe dejó preocupación en el club parisino.

La voz cantante contra Neymar fue Anthony Gonçalves, jugador de Racing de Estrasburgo. "¿Las provocaciones? Es su estilo de juego... Pero cuando querés hacerlo así y jugar de esa manera, después no te quejes si te llevas algún golpe. No estamos acá para que se divierta con nosotros. No somos sus títeres. ¿Quiere divertirse? Bueno, respondemos con nuestras armas", le dijo a EuroSports.

"Tenemos una camiseta, unos colores y un público para defender. Así que no estamos aquí para reírnos. Él puede divertirse, no hay problema, es su estilo. Creo que la gente también viene para eso. Le gusta hacerlo. Respeto el talento y el jugador que es. Es parte de su parafernalia. Es así, pero nosotros respondemos a nuestra manera", profundizó el jugador francés.

Las polémicas más grandes con Neymar se dieron por jugadas puntuales. El brasileño tiró una bicicleta en medio del partido, lo que generó la bronca de los rivales. Luego algunos amagues y jugadas que terminaron con faltas.

La "falsa patada" de Neymar que le costó un golpe - Fuente: YouTube 00:24

La bicicleta de Neymar que enojó a los jugadores del Racing de Estrasburgo - Fuente: YouTube 00:12

Una lesión que preocupa

Así salió Neymar de la cancha tras el golpe en su pie derecho

Neymar no pudo terminar el partido de ayer por un golpe que sufrió. En una jugada en la que el brasileño recibió varios golpes, se terminó doblando el tobilo y salió llorando de la cancha. Es el mismo pie que se lesionó en el pasado.

La lesión de Neymar - Fuente: Eurosport 01:08

Esta nueva lesión reaviva el recuerdo de la que sufrió hace casi un año, en otro partido de Copa de Francia, pero ante otro rival. Ante Olympique Marsella, Neymar se rompió el quinto metatarsiano del pie derecho, una lesión que le impidió jugar el partido de Champions ante Real Madrid.

PSG, que ya tiene lesionado a Marco Verratti, jugará el martes 12 de febrero, en tres semanas, ante Manchester United en Old Trafford.

Neymar se lesionó el mismo pie que hace casi un año