Luis Miguel, la serie sigue causando comentarios y controversias. Pasaron varios meses desde que pudo verse el último capítulo de la biopic del Sol de México y aún surgen versiones sobre sus personajes. En esta oportunidad fue el actor mexicano Andrés García, quien dio más datos sobre el villano de la historia, Luisito Rey, el padre del intérprete.

Andrés García dice saber dónde está el cuerpo de Marcela Basteri - Fuente: YouTube 08:56

"Luis Rey era mucho más malo de lo que sale en la serie y al mismo tiempo mucho más encantador, eso no lo pusieron, que fue un grave error cinematográfico y que fue real porque así como era de malo era encantador cuando algo le interesaba y cantaba precioso", dijo el actor, quien fue uno de los responsables de lanzar la carrera de Micky en su infancia, en el programa Ventaneando.

La biopic de Netflix cautivó al público no solo por dar a conocer los inicios de la carrera de Luis Miguel , quien desde los 10 años que deja atónito al público con su voz, sino que también mostró su difícil historia familiar. La pregunta sobre el paradero de su madre, Marcela Basteri, y las andanzas y atrocidades cometidas por su padre fueron de lo más comentado en las redes sociales. De hecho, llegaron a crearse remeras con la cara de Luisito Rey, un personaje tan maléfico como encantador. Algo que, según García, no estuvo tan bien retratado en la serie.

Tras el furor de la serie, Luis Miguel agotó entradas en América y tocará en la Argentina entre febrero y marzo Fuente: Archivo

García, que quiere llevar la historia de su vida a la televisión, dio a entender que Rey le pidió ayuda para sacar del medio a Basteri. "Efectivamente, Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela. [Me dijo] 'ayúdame a matar a Marcela'", reveló. Y además dijo saber dónde había sido asesinada la italiana. "Te voy a decir algo que a mí me tiene preocupado desde hace tiempo y te lo voy a decir por primera vez, no lo voy a decir completo porque quiero pensarlo muy bien. No quiero que se haga un sensacionalismo falso de esto, no tengo necesidad de ello. Yo estoy 90 % casi seguro de que sé dónde mataron a Marcela", sumó.

Al parecer, su hipótesis estaría relacionada con una visita a un sitio al que fue con el mismísimo Luisito Rey, en España. "Voy a dejar un espacio de tiempo porque tendría yo que contarles por qué tengo esa certeza, ¿por qué? Porque yo fui a un lugar con Luis Rey, él me llevó junto con uno de sus hermanos y otra persona más, en otro país. Por la actitud de esas tres personas yo creo que ahí sucedió el hecho y yo creo que ahí la enterraron", concluyó.

Marcela Basteri fue interpretada por la actriz Anna Favella Fuente: HOLA

Mientras que las especulaciones sobre el paradero de Marcela Basteri siguen más vigentes que nunca, América del sur espera la visita de Luis Miguel, quien tocará el 19 y 20 de febrero en Chile y más tarde desembarcará en la Argentina (se presentará el 26 de febrero en Córdoba y el 1 y 2 de marzo en el Hipódromo de Buenos Aires). Además, Netflix está trabajando en la segunda temporada de lo que algunos señalan fue la serie del año y también "el salvavidas financiero" del intérprete. Recordemos que el final de la primera temporada no contestó la pregunta que mantuvo en vilo a los espectadores, aunque muchos intuyen la respuesta, aún nadie dijo expresamente qué pasó con la madre del cantante.