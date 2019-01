Sergio Goycochea se puso el "chip sexual": ¿de qué se trata?

A sus 55 años, el ex jugador de fútbol va por su segundo injerto de este tipo y compartió sus beneficios. Fuente: Archivo

Hace algunos años este injerto se había vuelto famoso por las declaraciones de Carmen Barbieri y Catherine Fulop . En 2015, durante un mano a mano con María Laura Santillán, la campocómica había subrayado los beneficios sexuales que le brindaba el chip: "Te da ganas de terminar en la cama con tu pareja. Antes para mí el sexo era el último trabajo del día".

Ahora y por primera vez, es el turno de animarse a hablar del chip y sus beneficios para una celebridad masculina. Goyco decidió compartir su experiencia durante una entrevista radial.

"Me puse un nuevo chip sexual, el segundo. Mejora la calidad muscular, el ánimo y también la libido", confesó el ex jugador de fútbol en una nota en De vuelta al mundo (Radio El Mundo), el ciclo que conduce Daniel Ambrosino. "Cualquier persona que pasa los 50 años, sabe que se empiezan a perder hormonas, la testosterona se empieza a dejar de generar". Además explicó que no se trata solo de alimentar el apetito sexual, sino que además "ayuda a la consistencia muscular, levanta el ánimo, ayuda al colesterol, a la diabetes".

"Son como unos granitos de arroz, que te inyectan de forma subcutánea a la piel. No duele nada, y va soltando cada seis meses la cantidad de testosterona que tu cuerpo necesita", explicó sobre el procedimiento y prefirió no dar detalles sobre los resultados en el plano sexual.