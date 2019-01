Daniela Mercury y Caetano Veloso cantan contra "la censura" en Brasil

"Prohibido el Carnaval", la nueva canción de Daniela Mercury y Caetano Veloso contra la censura en Brasil Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 24 de enero de 2019 • 12:53

Daniela Mercury y Caetano Veloso lanzaron la canción "Prohibido el carnaval", en respuesta a los polémicos dichos de la ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil, la pastora pentecostal Damares Alvas, quien a inicios de este año manifestó que "con el gobierno de Jair Bolsonaro, los chicos volverán a vestirse de azul y las chicas de rosa".

"Abre la puerta de este armario, que no hay censura que me detenga. Abre la puerta de ese armario, que la alegría cura, ven a besarme", dice la canción que lanzaron los músicos a modo de contestación a la funcionaria. Y luego, en el pegadizo estribillo, se puede escuchar: "Está prohibido el carnaval en este país tropical".

El adelanto de la canción "Proibido o carnaval" de Daniela Mercury y Caetano Veloso 04:00

Video

Esta semana, además, al hablar con la prensa brasileña sobre este lanzamiento, Veloso aseguró: "Es una reacción, una respuesta a la tendencia censuradora de los poderes brasileños hoy".

En tanto, la cantante, reconocida no sólo por su labor artística sino también por ser una activista por los derechos LGTB, opinó: "Las cosas están pasando. Hay un intento de prohibir lo que no puede ser prohibido, lo que tanto luchamos para liberar. La canción habla por sí misma. Juego con el rosa y el azul para mostrar que no podemos quedarnos encerrados en una cajita".

Asimismo, Mercury se mostró muy agradecida con Veloso en las redes sociales: "Estoy saltando de felicidad. Gracias por grabar esa composición mía [en referencia a su colega] y tan especial para mí. ¡Te amo!".

La artista brasilera Daniela Mercury canta contra la censura de su país Crédito: Instagram

Mercury y Veloso no son los únicos artistas que salieron al cruce de las polémicas declaraciones de la ministra, también hubo otras figuras que repudiaron sus palabras a través de diferentes publicaciones en las redes sociales.