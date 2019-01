La argentina Yael Oviendo respondió algunas preguntas a su llegada al Rayo Vallecano femenino

Yael Oviedo sabía que no era sencillo brillar acá, por lo que tuvo que irse a España para perseguir sus sueños: correr atrás de una pelota de fútbol y poder vivir del deporte. Los pasos por Boca y la UAI Urquiza le abrieron las puertas del Viejo Continente y Granada cobijó su sueño. Una apuesta que ahora ve sus frutos: tres años después, la delantera de la selección argentina fue fichada por Rayo Vallecano, uno de los animadores del torneo de Primera femenino de España.

El Rayo, que milita en la máxima categoría del fútbol femenino español, selló el acuerdo hasta junio 2020. Para Oviedo este es sólo el principio de la carrera que decidió seguir lejos de casa para mejorar su calidad profesional.

Hace una semana no tenía ni idea que iba a jugar en primera

"Estoy muy feliz, aún no caigo. Esto fue lo que siempre quise, llegar a la primera división del fútbol en España y ahora estoy acá", dice Oviedo desde su nuevo club. "No sé si siento presión por lo que se viene, debo estar más enfocada en mí, en hacer bien el trabajo acá para aportarle cosas buenas al equipo", contó a LA NACION de sus expectativas para lo que viene en el certamen en la que ya juegan 11 argentinas.

En Granada, pese a que está en la segunda división, tenía todas las comodidades que los clubes de acá no le hubiesen podido brindar esos tres años que duró su contrato. Fue el que le le dio la posibilidad de sumarse a la selección argentina. Su sed de crecimiento le abrieron las puertas a una mejora que va más allá de lo económico: impacta en lo social. "Acá todo el mundo me apoya, con la salida del club me escribieron cientos de personas deseándome lo mejor. Ha sido muy lindo sentir todo ese cariño", dijo la delantera, que aseguró haber dado lo mejor con las rojiblancas. "No ha sido fácil venir de afuera y acomodarme a otra cultura, a otro juego", contó de su adaptación en el fútbol español.

"Hace una semana no tenía ni idea que iba a jugar en primera, y ahora lo estoy", cuenta, emocionada. Para poder pasar al Rayo, Oviedo tuvo que quedar libre para que el nuevo club pudiese contar con sus servicios. "Soy de las que trabajan el día a día, porque si estoy bien en el día a día, eso me va a servir para proyectarme a largo plazo", explica, según los consejos que le dio su papá, su primer entrenador.

Impulsada por el deseo de llegar con un buen nivel al Mundial de Francia, donde la Argentina va a participar en el grupo D contra Inglaterra, Escocia y Japón, Oviedo no lo pensó dos veces. Esta no sólo es una gran oportunidad laboral, sino también el camino para estar entre las 24 convocadas a Francia, por la visibilidad que le va a dar el nuevo club.

El Rayo Vallecano femenino

Está 8º en la tabla de la primera Liga. El sábado se enfrentará de local ante el Levante. Ha salido tres veces campeón en la primera división. En este momento el club con un plantel compuesto por dos chilenas y una venezolana, ahora la lista también la integrará una argentina.