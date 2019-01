Matías Súarez en una clínica mientras se realiza los examenes médicos Crédito: Twitter River Plate

Son tiempos de renovación en River . Las energías necesitan ser recuperadas, los objetivos empiezan a trazarse para el año que recién comienza y el cuerpo técnico buscar refinar detalles en un plantel que sufrió bajas significativas pero que mantiene gran parte de la base que cerró un exitoso 2018. Así, la llegada de Matías Suárez es un nuevo incentivo para el técnico Marcelo Gallardo , quien lo pidió exclusivamente para sumar jerarquía en una delantera que había quedado disminuida tras el retiro de Rodrigo Mora y así poder potenciar la competencia interna.

El delantero cordobés llegó hoy a la Ciudad de Buenos Aires para hacerse los exámenes médicos y, si todo sale bien, esta tarde firmará su contrato con el Millonario. Al arribar a Aeroparque, habló con la prensa, señaló estar motivado por esta nueva oportunidad "en el mejor club de América" y destacó la importancia del llamado del DT para concretar su pase.

"Llego con mucha humildad y trabajo. Es el desafío más grande de mi carrera, por eso lo quise aprovechar. River es un equipo tan grande, es lo mejor de América. Que te llame Marcelo (Gallardo) es muy importante para un jugador. A mí me ilusionó mucho, no le podía decir que no", declaró Suárez.

Días atrás, el Muñeco había asegurado que Suárez "juega en un equipo que por ahí no es donde más se luce, pero tiene cualidades para jugar en River". Así, luego de varios días de negociaciones con la dirigencia de Belgrano de Córdoba, se llegó a un acuerdo por la compra del 100% de su pase en alrededor de 3,5 millones de dólares brutos -2,85 millones le quedarán limpios a la institución cordobesa-. De esta manera, el atacante cordobés de 30 años firmará un contrato por tres años y se convertirá en el segundo refuerzo del club de Núñez tras la llegada del defensor paraguayo Robert "Sicario" Rojas .

Al ser consultado sobre si llegaba a remplazar a Gonzalo "Pity" Martínez, Suárez explicó: "Somos diferentes, no hay que compararse. Él demostró en cada partido que es un ídolo y un gran jugador. Uno aprende de todos esos jugadores. Yo estoy tranquilo y feliz. Trataré de hacer lo mío, lo que Marcelo vio en mí. Cuando tomé la decisión de salir de Belgrano, cada noche pensaba y decía que en cada partido lo dejé todo, hice muchísimas cosas por el club".

En la revisión, el foco estará puesto en la rodilla derecha del delantero que jugó de 2008 a 2016 en Anderlecht de Bélgica. En 2012, cuando estaba por ser traspasado a Spartak Moscú por 12 millones de euros, no pasó la revisión médica por una inflamación en el tendón rotuliano que arrastró todo ese año. Debió ser operado, estuvo casi diez meses sin jugar y en 2013 tuvo otra grave lesión: rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha.

Más allá de que en Belgrano no tuvo serias complicaciones físicas para jugar, a principios de enero, en un amistoso con Rosario Central, sufrió una leve distensión del ligamento interno de dicha rodilla.