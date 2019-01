Luego de que la periodista afirmara que la echaron de Incorrectas debido a que ella denunció a Eduardo Feinmann por acoso, el colectivo de mujeres emitió un comunicado respaldándola Crédito: Instagram

24 de enero de 2019

Días atrás, Agustina Kämpfer aseguró que su salida del programa de América Incorrectas estaba vinculada a su decisión de denunciar a Eduardo Feinmann por "hostigamiento". Tras este espisodio, el colectivo Periodistas Argentinas le brindó su apoyo, a través de las redes sociales.

"Expresamos nuestra preocupación por el despido de nuestra colega Agustina Kämpfer del programa Incorrectas (...) Rechazamos todas las formas del maltrato en el ámbito laboral y las precarias formas de contratación con las que pretenden someternos", se puede leer en el comunicado en el que también se informaba que el colectivo de periodistas se había contactado con la productora del programa para que Kämpfer fuera reincorporada.

El comunicado de Periodistas Argentinas

Por su parte, Kämpfer les agradeció su respaldo desde Instagram: "Gracias a todas las colegas de @periodistasargentinas_ por su apoyo y por haberse reunido con las autoridades de Jotax (productora de @incorrectasok) para tratar mi injusto despido tras haber denunciado maltrato, intimidación verbal y amenazas".

Sobre su salida, Kämpfer le había dicho a LA NACION: "Feinmann se enfureció conmigo hace unos meses porque yo conté al aire algo que él mismo había dicho en un programa tiempo atrás: que para él era un honor ser un posible integrante de 'Bailando por un sueño'. Ese día me esperó y me agredió en los pasillos del canal y a partir de ahí no paró de injuriarme y faltarme el respeto. A través de mi denuncia busqué garantías para trabajar tranquila en el mismo edificio que él (...). Me renovaron el contrato antes de que me fuera de vacaciones y me lo dieron de baja cuando volví".

Además, en el video que subió a las redes contando su versión de los hechos, la periodista remarcó: "Quiero pedirles a ustedes que no tomen las consecuencias de mi denuncia como ejemplo, que no piensen 'mejor me callo porque si no me va a pasar lo que le pasó a Agustina', porque así esto no termina nunca. Yo hice una denuncia por violencia y amenazas, sí, y me echaron. Lo lamento, pero aún así lo haría de vuelta, porque no puedo pedirle a nadie que sea valiente si yo misma no lo soy, cuando la violencia es contra mí".