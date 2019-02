Netflix: las películas que podemos ver en febrero

Milagros Amondaray SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 3 de febrero de 2019 • 00:56

Desde la flamante película del realizador español Julio Medem, pasando por una conmovedora historia de madre e hija protagonizada por Jennifer Aniston, hasta la nueva colaboración de Jake Gyllenhaal con Dan Gilroy, este mes Netflix despliega una amplia variedad de propuestas cinematográficas, y en esta nota repasamos las más destacadas.

*VELVET BUZZSAW (1° de febrero)

Jake Gyllenhaal vuelve a formar equipo con la actriz Rene Russo y el guionista y realizador Dan Gilroy (además esposo de la actriz), con quienes ya había colaborado en la extraordinaria Primicia mortal. Velvet Buzzsaw, el tercer largometraje de Gilroy, es parcialmente un enigma, dado que Netflix no ha difundido demasiados detalles sobre la trama, con excepción de su extraña premisa. Cuando una serie de obras de un pintor desconocido son descubiertas, una fuerza sobrenatural actúa de manera vengativa sobre quienes las vendieron por avaricia y no por amor al arte. Velvet Buzzsaw tiene un gran elenco apuntalando a Russo y Gyllenhaal: Toni Collette, John Malkovich, el ganador del Tony por Hamilton Daveed Diggs, y esa gran promesa que es Billy Magnussen. El film ya tuvo su estreno en el festival de Sundance, y ahora se podrá disfrutar por la plataforma de streaming .

*LA QUINTA OLA (1° de febrero)

Los buenos exponentes del cine catástrofe no abundan, y si bien La quinta ola intenta salirse de los clichés de un género que no siempre sabe cómo explorar nuevos territorios, de todas formas presenta ciertos desniveles. Basada en la novela de 2013 de Ricky Yancey, y dirigida por J. Blakeson, la película pone el foco en un peculiar fenómeno: un ataque alienígena que azota la Tierra a través de cinco oleadas. La primera acaba con toda la energía eléctrica; la segunda se presenta en forma de terremotos que arrasan con numerosas ciudades; la tercera ocasiona una peste fulminante; y la cuarta se suscita con al arribo de esas fuerzas enemigas ("los otros"), quienes toman control de los seres humanos. La quinta y última ola es, como puede preverse, el núcleo narrativo de un film que cuenta con el protagónico de Chloë Grace Moretz como Cassie Sullivan, una joven de 16 años que intenta encontrar a su pequeño hermano Sam en ese contexto desolado y desesperanzador. Del cast también forman parte Nick Robinson, Alex Roe, Maika Monroe y Liev Schreiber.

*STAR WARS: EL DESPERTAR DE LA FUERZA (1° de febrero)

El Episodio VII de la saga de Star Wars - dirigido por J.J. Abrams, y co-escrito por él junto a Lawrence Kasdan y Michael Arndt- se erigió, indudablemente, como una de las entregas más sólidas del universo concebido por George Lucas, gracias a un preciso manejo del ritmo del mejor cine de aventuras - género en el cual Kasdan es especialista -, y a una historia que se desarrolla a partir del MacGuffin que es la desaparición de Luke Skywalker. El despertar de la fuerza presenta a un vasto número de personajes y les da su tiempo (a algunos más que a otros) para brillar en pantalla, desde Poe Dameron ( Oscar Isaac) hasta Finn ( John Boyega). Por otro lado, aunque los míticos roles de la saga tardan en aparecer, es imposible no conmoverse cuando, por ejemplo, suena la inconfundible banda sonora de John Williams. Asimismo, es destacable la presencia de Daisy Ridley como Rey. "Hice la película sin saber realmente dónde me estaba metiendo, y me divertí mucho, hasta que advertí qué era lo que estaba pasando", reveló posteriormente la actriz, quien añadió que no se sintió satisfecha con lo que hizo con su personaje. "No sé si estuve muy bien, me parecía que no iba a poder hacerlo; y cuando terminé con el rodaje empecé terapia para manejar la exposición, que es algo que me sigue confundiendo, y para lo que no soy muy buena", explicó la británica a la revista Elle.

*DUMPLIN' (8 de febrero)

Jennifer Aniston llega a Netflix con esta comedia coming of age dirigida por Anne Fletcher y escrita por Kristin Hahn, basada en la novela young adult de Julie Murphy. Willowdean "Dumplin" Dickson (Danielle Macdonald, la revelación de Patti Cake$ que también formó parte del elenco de Bird Box) se inscribe como forma de rebeldía en el concurso de belleza de Texas Miss Teen Bluebonnet, en el cual años atrás se había consagrado como reina su madre Rosie (Aniston). La joven se opone a los estándares de belleza y revoluciona la competencia, al tiempo que el vínculo con su progenitora se va volviendo más áspero. "Dumplin' me recordó a la relación que tenía con mi mamá", declaró Aniston. "Nos enfrentábamos constantemente, pero no sé si ella hizo algo de manera intencional para dañar mi autoestima. Hacía lo que consideraba que era lo mejor para mí, me enseñaba a lucir bien, a ser bella, pero mis intereses nunca estuvieron en ese lugar", contó la actriz al aludir a este film muy personal para ella, que cuenta con canciones originales de la leyenda del country, Dolly Parton.

*HIGH FLYING BIRD (8 de febrero)

Luego de ganar el Oscar junto a Barry Jenkins por la adaptación de su propia obra, Luz de luna, el dramaturgo Tarell Alvin McCraney escribió el guion de la flamante película de un icono del cine independiente: el inclasificable Steven Soderbergh. El realizador continúa profundizando en su interés por filmar sus películas con un iPhone 7 y, tras ese efectivo thriller psicológico llamado Unsane, ahora vuelve al ruedo con High Flying Bird, un drama sobre el mundo de la NBA que tiene como protagonistas a André Holland - quien también estuvo presente en el film de Jenkins -, Zazie Beetz, Zachary Quinto y Kyle MacLachlan. La película, cuyo argumento no trascendió hasta el momento, también fue fotografiada y editada por Soderbergh, bajo los seudónimos de Peter Andrews y Mary Ann Bernard, y promete ser otra de sus obras pequeñas pero contundentes.

*EL ÁRBOL DE LA SANGRE (8 de febrero)

La plataforma de streaming incorpora este mes una película del realizador español Julio Medem - responsable de clásicos como Lucía y el sexo y Los amantes del círculo polar-, quien nuevamente opta por centrarse en la relación de dos personajes (como ya había hecho con el drama romántico protagonizado por Najwa Nimri, quien vuelve a colaborar aquí con el cineasta). Rebeca ( Úrsula Corberó, popularmente conocida por su rol de Tokio en La casa de papel) y Marc (Álvaro Cervantes) componen a una pareja que viaja a una casona donde esbozan el árbol genealógico de sus familias, actividad que los pondrá de cara a varios secretos ocultos. El árbol de sangre - que se mueve en varias líneas temporales y que es una coproducción entre Argentina y España -, fue concebida por Medem para su madre, Margarita Lafont Mendizabal. "Es una gran mujer a la que quiero y admiro profundamente, y esta es la mejor historia que podía brindarle porque habla del parentesco y de la familia. Esta es una trama que surgió de mi inconsciente, como es habitual en mí. Me imaginé una campa, con vacas que bajan corriendo del norte y toros que suben, frente a ellas, también a la carrera, del Sur. Un relato que tiene que ver con las dos Españas", explicó el cineasta.

*BILLY ELLIOT (15 de febrero)

Hay películas con las que vale la pena reencontrarse, y Billy Elliot es una de ellas. Netflix incorpora a su catálogo este film británico dirigido por Stephen Daldry, que funcionaría como perfecto vehículo para el lucimiento de su protagonista, el entonces pequeño actor Jamie Bell. La cinta, ambientada durante una huelga de mineros que se desarrolla en 1984 en el apócrifo pueblo británico de Everington, pone el acento en el personaje de Billy, un joven de 11 años que sueña con convertirse en bailarín profesional, deseo que contrasta con el presente de su padre y su hermano, dos mineros que forman parte de la huelga. Si bien el papá de Billy insiste en que su hijo aprenda boxeo, el verdadero anhelo del pequeño será más fuerte y, con la ayuda de su profesora de baile Sandra Wilkinson (Julie Walters, extraordinaria como siempre), persuadirá a su familia a lo que apoye en su vocación. Billy Elliot fue tan exitosa que el autor Melvin Burgess escribió una novela basada en el guion de Lee Hall, mientras que la película fue adaptada como obra musical en Broadway.

*¿NO ES ROMÁNTICO? (28 de febrero)

Dirigida por Todd Strauss-Schulson y escrita por Erin Cardillo, Dana Fox y Katie Silberman, ¿No es romántico? busca darle un giro al género de la comedia romántica de la mano de la comediante Rebel Wilson. La australiana interpreta a Natalie, una arquitecta que vive en Nueva York y que - en uno de los tantos guiños metatextuales de la película - descree de las relaciones idílicas que "venden" las denominadas "rom coms". Sin embargo, luego de sufrir un robo en el subte y golpearse la cabeza, Natalie se despierta dentro de una de esas películas llena de los lugares comunes que tanto aborrece y a los que intentará eludir. El film cuenta con las actuaciones de Liam Hemsworth , Adam DeVine, Betty Gilpin, y Priyanka Chopra, y fue coproducida por Wilson, en su primer protagónico en cine.

