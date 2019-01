El actor tiene citas con las Justicia por las causas que inicio contra Calu Rivero y Anita Coacci por "manchar su nombre"

Juan Darthés se fue a Brasil, poco después de que Thelma Fardin hiciera pública la denuncia por violación en su contra, radicada ante la justicia nicaragüense . El hecho que relató la joven actriz ocurrió cuando estaban de gira por ese país junto al elenco de Patito Feo, momento en que ella era menor de edad.

Burlando anticipó que Juan Darthés volverá al país - Fuente: América TV 03:21

El actor no solo deslegitimó el testimonio de su excompañera, sino que contrató a Fernando Burlando como nuevo abogado luego de que Ana Rosenfeld decidiera renunciar a su defensa. El protagonista de Simona tiene nacionalidad brasileña y, según trascendió, desde allí no podría extraditarlo a Nicaragua, donde eventualmente sería juzgado.

Mucho se especuló con la posibilidad de que no regresara al país. Lo cierto es que Darthés tiene citas pendientes con la Justicia argentina. Una, relacionada con Calu Rivero, a quien denunció por "daños y perjuicios" luego de que ella asegurara haber sentido que el actor se sobrepasaba en las escenas que compartían en Dulce amor. También inició otra causa contra Ana Coacci, quien a través de un descargo en su cuenta de Facebook describió un episodio donde el actor la había acosado mientras trabajaban juntos en Gasoleros. Estas no fueron las únicas mujeres que hablaron de situaciones irregulares con Darthés: Natalia Juncos también sumó su voz y relató una supuesta experiencia de abuso de la que fue víctima.

Fernando Burlando habló ayer en Incorrectas y reveló que el actor, finalmente, volvería al país en los próximos días. "[Juan] tiene que volver por una querella iniciada a la señorita Coacci y también por la demanda que le inició a Calu Rivero. Vamos a tratar de sortear [la situación] si hay un escrache. Utilizaremos todas las armas a nuestro alcance por si hay algún tipo de manifestación, para tratar de evitarla", aseguró. De acuerdo al descargo que Coacci hizo en sus redes sociales hace unos días, la cita frente al tribunal será el próximo 12 de febrero.

Fernando Burlando habló sobre la posibilidad de que Darthés vuelva al país Fuente: Archivo

Burlando agregó: "Juan está muy preocupado. Los temores están. Es más, él no entiende por qué si no tiene ningún tipo de responsabilidad, ningún tipo de culpabilidad en este caso, tiene que pasar por un proceso de detención por tres meses [en Nicaragua]. No lo entiende. Lo que vivió Darthés en Argentina es violento, brutal. Es un exiliado del país. Se tuvo que ir porque puede sufrir una situación no deseada", concluyó.

Sobre la denuncia de Fardin

Como la denuncia de Fardin fue radicada en Nicaragua, la causa está siendo investigada la justicia en dicho país desde el 7 de enero, momento en que concluyó la feria judicial. La estrategia de Burlando fue asegurar que existen testigos que pondrían en duda las palabras de la actriz, como en el caso de su hermana, Carla Lescano.

"Las testimoniales que existan tendrá validez procesal cuando sean adecuadamente presentadas en la causa, se le tome declaración y se contraste con las otras pruebas. Cada parte presenta sus medios de prueba donde a encuentran incluidos los testigos. El equipo que trabaja junto a Thelma Fardin tomó la decisión de llevar a los testigos primero a declarar a la justicia y una vez que la prueba sea correctamente recibida en la sede correspondiente informaremos a los medios, respetando la intimidad de las personas que declaren", aseguró la representante legal de la actriz, Sabrina Cartabia, luego de que el testimonio de Lescano saliera a la luz.

Ambos, tanto Fardin como Darthés, tienen representantes legales en Nicaragua y, en el caso del actor, también en Brasil.