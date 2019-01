10 consejos inspiradores al estilo Marie Kondo

El año que Marie Kondo nos inspiró para ordenar la ropa: 10 tips para no morir en el intento

24 de enero de 2019

El primer mes del año es el momento perfecto para ordenar. Sí, también para focalizar, limpiar y simplificar, ideas que vienen asociadas a cierto orden.

Pero en este inicio, particularmente, la palabra orden se mencionó más que nunca en charlas de amigas, grupos de whatsapp y en la vida misma. El fenómeno Marie Kondo, también conocido como KonMari, y sus consejos para convertir el caos en orden y "encontrar la felicidad" tiene tantos adeptos como detractores, pero hay algo que es seguro: nos inspiró para ordenar.

Acá, algunas técnicas inspiradas en su método y otras no tanto:

1- ¿Qué usas realmente? Es la primer pregunta que propone el método KonMari. Ella dice "quedate sólo con la ropa que usás, te sienta bien y te hace feliz". Marie dice que debes tomar las prendas con las manos y sentir si las querés o no.

2- Reutilizar: no está mal tener una cajita con prendas que no uses ahora pero quizás puedas extrañar más adelante. En definitiva, reutilizar es amigable con vos y el medioambiente.

3- Iluminación: si el lugar donde guardas tu ropa no tiene buena luz, llegó el momento de hacer algo al respecto. Quedará visualmente mejor y te será más fácil encontrar lo que buscas.

4- Organización: la lógica ante todo, ubicá las cosas de uso más habitual en un lugar accesible y al alcance de la mano y las que no utilizás a diario, en un lugar más escondido.

5- Perchas multiusos: gafas, pañuelos, bufandas y accesorios pueden encontrar un nuevo orden.

6- Las prendas en vertical: es uno de los aciertos del método KonMari, todo es más fácil de ver y el espacio se aprovecha mejor. Las prendas se doblan en tres partes y se colocan en cajas o cajones de manera que queden todas a la vista.

7- No apiles mucho: si lo hacés, no sos conciente de lo que tenes abajo y además lo del fondo se arruga mucho.

8- Elegí el momento de ordenar: no sirve de mucho forzarte a hacerlo y abandonar a mitad de camino, elegí un momento en el que estés tranquila y con energías para hacerlo de una.

9- Mejor hacerlo sola: si ordenás tu ropa con compañía, tus decisiones no serán tan auténticas.

10- Separar y donar: lo que no te sirve le puede venir muy bien a otra persona. Es el principio del reuso.