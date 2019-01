La reacción de Dalma Maradona contra una seguidora que criticó a su mamá

Dalma Maradona

Dos días atrás, Dalma Maradona le dedicó en su cuenta de Instragram un afectivo y extenso mensaje a su mamá, Claudia Villafañe , como saludo de cumpleaños. Ahora, el posteo acumula más de 40 mil "me gusta". Las emotivas palabras que la joven escribió como agradecimiento y reconocimiento a su mamá, la exesposa de Diego Maradona, generaron una positiva reacción de sus seguidoras. Sin embargo, también recibió un crítico comentario que enfadó a la joven actriz.

El primer mensaje que escribió Dalma dice: "Hoy es tu cumpleaños @claudiavillafaneok y siempre que pienso qué regalarte nunca se, porque para mí nada es suficiente para vos. Solo escribo esto para decirte que no me va a alcanzar la vida para agradecerte todo lo que hiciste y hacés por mi y por todos los que amas! Tanto amor, tanta protección, tan poca exposición! Esa capacidad de perdonar aunque te hayan herido de la manera más atroz! Te admiro con cada parte de mi cuerpo!".

Tras el mensaje, una usuaria replicó: "Todo lo que es y tiene se lo dio Maradona, no seamos hipócritas. Si vivía en la Villa de Fiorito. Son lo que son las tres gracias a Diego. Que no le quedó otra que dedicarse a sus hijas es cierto, porque nunca tuvo que salir a trabajar gracias a Maradona".

Dalma Maradona, quien está embarazada y pronto dará a luz junto a su pareja, Andrés Caldarelli, no ignoró esos dichos y contraatacó: "¡Mi mamá nunca fue de Fiorito, aunque si así lo fuera no tiene nada de malo! Ella vivía en otro lugar con sus 2 padres trabajadores que nadie les regaló nada! Y creáme que la plata no da amor, ni educación ni nada que se le parezca! Mi mamá no tiene la culpa que usted tenga que salir a trabajar! ¡Hay mucha gente que lo hace! Yo, por mi parte, le deseo que si tiene hijos alguna vez le escriban algo como lo que yo le escribí a mi mamá. ¡Y que no envidie la vida de otro! ¡Que haga todo para tener la mejor vida que usted pueda! ¡Mucha suerte!", concluyó la actriz.

