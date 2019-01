El #10yearschallenge llegó a Spotify: las canciones más escuchadas de la década

Pharrell fue el artista más escuchado de 2014 con "Happy"

Después de que el #10yearschallenge se convirtiera en el último gran desafío viral y que todos, incluidas las celebridades más destacadas del mundo, hurgaran en sus archivos virtuales en busca de algún registro que datara de 2009, la iniciativa llegó a la música. ¿Qué canciones escuchabas hace 10 años?

Para continuar con el desafío, los recuerdos sonoros de la década pasada invadieron Spotify y los temas más reproducidos a nivel global en la plataforma durante cada año fueron revelados. Así, desde The Black Eyed Peas o Eminem, hasta Ed Sheeran con "Shape of You", pasando por Pharrell Williams con su éxito que explotó en 2014 "Happy" (¿recuerdan cuando sonaba en todas partes, todo el tiempo?), el listado de canciones que definió una era tiene a un único artista repetido... el rapero Drake, que marcó tanto 2016 como el año pasado.

Abajo, la lista completa. ¿Cuál será el tema de 2019?

2009: The Black Eyed Peas - "I Gotta Feeling"

2010: Eminem y Rihanna - "Love The Way You Lie"

2011: Don Omar y Lucenzo - "Danza Kuduro"

2012: Gotye - "Somebody That I Used To Know" (feat. Kimbra)

2013: Macklemore & Ryan Lewis - "Can't Hold Us" (feat. Ray Dalton)

2014: Pharrell Williams - "Happy" - from Despicable Me 2

2015: Major Lazer, MØ, DJ Snake - "Lean On"

2016: Drake - "One Dance"

2017: Ed Sheeran - "Shape of You"

2018: Drake - "God's Plan"