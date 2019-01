El ejército hizo una declaración oficial para apoyar a Maduro hoy Fuente: AFP

CARACAS.- Venezuela comenzó su primer día con dos presidentes, el duelo inédito que ha cambiado el panorama político nacional y que también ha sacudido al continente y a varios países de Europa. Y lo hizo con el presidente encargado, Juan Guaidó , moviendo sus piezas internas para nombrar un gobierno provisional y con su presidente Nicolás Maduro , golpeado por la goleada histórica que ayer le infligió la oposición en las calles.

Video

La soledad del "hijo de Chávez" alcanzó cotas inesperadas cuando en la medianoche de ayer ni un alma revolucionaria había atendido el llamado de Diosdado Cabello, número dos de la revolución, para permanecer en vigilia protectora en torno al Palacio de Miraflores. "Eso lo vamos a corregir", se disculpó el ministro Eduardo Piñate en la televisión chavista.

Las fuerzas armadas manifestaron hoy su respaldo a Maduro. "Reconocemos como legítimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a nuestro comandante en jefe, el ciudadano Nicolás Maduro Moros. La FANB no aceptará jamás a un presidente impuesto a la sombra de intereses oscuros y autoproclamado al margen de la ley. ¡Chávez vive!", clamó el general Vladimir Padrino López, rodeado de sus colegas de la cúpula militar, para dejar muy claro que se mantienen en el bando revolucionario.

"Estamos aquí para evitar un enfrentamiento entre venezolanos. No es la guerra lo que va a solucionar los problemas de Venezuela", agregó.

Guaidó, desde la semiclandestinidad en la que vive, mantiene a esta hora conversaciones con distintos factores de la Unidad Democrática, la coalición opositora, para conformar su primer gobierno, con el que pretende hacer diferencia notoria con los gabinetes bolivarianos. Los diálogos se llevan con discreción, ya que se trataría de la segunda decisión del presidente encargado, tras la notificación ayer a las embajadas para que no abandonen el país. Diga lo que diga el gobierno de Maduro.

Guadió, ayer, al jurar como presidente Fuente: AFP

Entre las gestiones para conformar su equipo de confianza se coló una llamada inesperada desde Europa. Pedro Sánchez , jefe socialista del gobierno español, decidió dar el paso tras reunirse en Davos con el presidente colombiano, Iván Duque ; el ecuatoriano Lenín Moreno y el costarricense Carlos Alvarado. "Pude expresarle la lucha que emprendimos junto a toda Venezuela para lograr un gobierno de transición y tener elecciones libres. Ante eso el presidente me confirmó todo su respaldo", publicó Guaidó en sus redes sociales.

El líder del PSOE transmitió a su entorno que durante la "amigable" charla felicitó a Guaidó por su "coraje", a la vez que le explicaba que no le reconocía por "posición europea". Una postura que comparte el vecino Portugal, cuyo canciller, Augusto Santos Silva, transmitió a Caracas que Maduro "debe entender que su hora acabó" y que son necesarias unas elecciones "justas y libres" de inmediato. "Europa apoya la restauración de la democracia", puntualizó por su parte Emmanuel Macron, presidente de Francia.

El gobierno ruso, en cambio, profundizó su alianza con la revolución al criticar duramente la "injerencia" en los asuntos internos de Venezuela, que puede terminar en un "baño de sangre".

El Parlamento venezolano sigue recibiendo apoyos, tanto de fuera como de dentro del país. Bandera Roja, partida marxista que abandonó la Unidad Democrática, ha invitado a las fuerzas armadas a reconocer a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Precisamente se han solicitado medidas cautelares para la protección del dirigente opositor en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

No sólo las imágenes del 23-E, también las sensaciones, marcan a esta hora todos los movimientos sobre el tablero político. "Hace tiempo que no había sorpresas en el campo político. Ayer 23-E hubo varias. No me refiero a la cantidad de gente. Eso era más que previsible. Lo nuevo es que la gente salió siguiendo a un líder y con una esperanza inteligente, sabiendo que no era el final sino el inicio", sintetiza Luis Vicente Léon, presidente de Datanálisis.

La enorme marea humana en Caracas superó todas las expectativas, por encima del millón de personas. La mayor que se recuerda, incluido el río de personas que llegaban desde los barrios populares. Pero no fue la única de la oposición: otras 60 se llevaron a cabo por todo el país. En cambio, la concentración chavista fue incapaz de movilizar a unos miles, pese a las presiones a los funcionarios públicos y al uso y abuso de la maquinaría del estado. Una de las más tristes que se recuerda.