Un día después de sumarse al reconocimiento internacional de Juan Guaidó como presidente "encargado" de Venezuela , el gobierno de Mauricio Macri criticó duramente al kirchnerismo, que ayer defendió al régimen de Nicolás Maduro y denunció un "intento de golpe" encabezado por Estados Unidos.

"Lamento el pronunciamiento del kirchnerismo, si hay algo donde ellos mismos han señalado sus fuerzas es en los derechos humanos, y los derechos humanos no pueden tener color ni ideología, son derechos que tenemos todos. Me entristece esta mirada sesgada y aislacionista, en una sociedad que ha sufrido dictaduras y sabe lo que es", dijo el ministro de Justicia, Germán Garavano , al término de la reunión de gabinete encabezada por el presidente en Casa Rosada.

El ministro de Justicia, quien compartió la conferencia con el canciller Jorge Faurie , también aprovechó para elogiar el gesto de dirigentes del PJ moderado, que se sumaron al repudio a Maduro.

"Valoramos positivamente que un sector muy amplio de la oposición y del PJ haya estado en consonancia con el Gobierno y las grandes democracias de la región, y reconozca a Guaidó como presidente y de esta dictadura que vive Venezuela", dijo el ministro Garavano.

El senador Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo, había hablado en contra de la "dictadura" de Maduro y definido su proceso como "insostenible". El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, también reconoció a Guaidó y elogió la "fuerza y valentía del pueblo venezolano".

"Todos los argentinos, todas las fuerzas políticas, tienen clara conciencia de cuándo existe democracia en un país. Cuando en un país no hay transparencia, cuando pueden ir a votar solo quienes tienen carnet patriótico, ahí no hay democracia ni respeto por las libertades políticas ni personales. No es bueno que no se reconozca todo eso", afirmó el canciller Faurie durante la conferencia.

Ante una pregunta de LA NACIÓN, el canciller elogió el apoyo a la iniciativa de nuevas elecciones en Venezuela planteado por el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, y el respaldo del Consejo de Europa al titular de la Asamblea Nacional del país caribeño.

Mensaje a Uruguay y México

"Hay una clara diferencia entre quienes defienden la democracia y los derechos humanos, y los que hacen silencio", afirmó el canciller, en referencia a países de la región como Uruguay y México, que no se sumaron a la condena a Maduro ni reconocieron a Guaidó.

Sobre el apoyo de China y Rusia al chavismo, Faurie habló de la incidencia de los "factores económicos" detrás de ese apoyo. Lejos de los micrófonos, desde la Cancillería evaluaban la "debilidad" del régimen de Maduro, que "a otros opositores los metió presos de manera inmediata" luego de manifestarse en contra del chavismo.

Definen temario para sesiones extraordinarias

Además de sentar posición sobre el conflicto en Venezuela, Garavano reiteró que el llamado a sesiones extraordinarias, probablemente para la segunda quincena de febrero, incluirá la ley antibarrabravas, la reformas al financiamiento de partidos políticos y la aprobación de los pliegos de 120 jueces. Sobre la extinción de dominio, afirmó que el DNU presidencial "ya está funcionando", y que se requerirá "un gran consenso" si el Congreso quiere aprobar una ley en ese sentido