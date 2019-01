La entrevista de McEnroe con Rafa Nadal luego de su triunfo ante el griego Tsitsipas

Es habitual, sobre todo en los Grand Slam, que los tenistas brinden una breve entrevista en el mismísimo court luego de triunfar sus partidos. En algunos torneos, especialmente en los grandes, las notas suelen estar a cargo de exjugadores. En el Abierto de Australia , por ejemplo, Jim Courier (Nº 1 en 1992) se convirtió en un clásico; el estadounidense suele "sacarle" jugosas declaraciones a Roger Federer . Este año, el extenista que se está destacando -con un estilo distinto al de Courier- es John McEnroe . Desde hace muchos años comentarista de tenis en una cadena de TV, Big Mac está haciendo divertir a los tenistas luego de sus victorias en el Rod Laver Arena. Así lo hizo con Rafael Nadal luego de que el español lograba el pase a la final al vencer a Stefanos Tsitsipas por 6-2, 6-4 y 6-0. Claro que, además de generarle una sonrisa, McEnroe logró sonrojar a Rafa.

Luego de algunas preguntas vinculadas a su contundente triunfo frente a Tsitsipas, McEnroe, una leyenda del arte de las raquetas con siete títulos individuales de Grand Slam, contó que había tenido que ir al baño durante el partido y se produjo el siguiente ida y vuelta con el mallorquín:

McEnroe-Al final del segundo set he tenido que ir un momento al baño. Cuando estaba terminando esa rápida visita y ya me iba, he visto a Rafael Nadal desnudo.

Nadal-¿Y que te ha parecido?

McEnroe- He pensado que se parece mucho a mi cuerpo (risas). Absolutamente mentira. Me he dicho a mí mismo que ojalá tuviera un cuerpo así.

El público celebró la ocurrencia del exnúmero 1 del mundo. Las pantallas gigantes del estadio mostraron a Xisca Perelló, la pareja de Rafa, divertida con el intercambio entre Rafa y el zurdo estadounidense.

Durante la rueda de prensa le consultaron a Nadal sobre ese divertido -y un poco incómodo, quizás- momento que le hizo pasar McEnroe en el centro de la cancha principal del Melbourne Park, antes miles de personas. "¿Por qué estaba desnudo delante de McEnroe? Porque estaba en el baño cambiándome la ropa. Hacía mucho calor allí. Eso es todo", contó el ganador de 17 trofeos de Grand Slam. Y añadió: "¿Si me sorprendió verlo allí? Escuché que había alguien, pero no tengo una hora para esperar a que salga. Tuve que cambiarme. Eso es todo".

McEnroe nunca pasó inadvertido como jugador. ¿Por qué debería hacerlo como comentarista o entrevistador.? Seguramente habrá más capítulos.