Marcelo Burlon es el diseñador argentino que más se destaca en las pasarelas internacionales. radicado en Milán, su firma de indumentaria está posicionada con éxito en el mercado europeo. Otros creativos, también se abren camino en el exterior

Andrea Lázaro SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de enero de 2019 • 14:24

La moda siempre está ávida de nuevos talentos. Y a pesar de que la mirada se desplaza del centro en búsqueda de creatividad, expresiones culturales y materiales nobles considerados exóticos, el sistema conserva la hegemonía dictada por las capitales de la moda. Son los grandes escenarios del show, pero especialmente, es el lugar donde se hacen los negocios. Las pasarelas internacionales, con toda la gama de eventos que tienen lugar paralelamente (exhibiciones, ferias, showrooms, concursos), son un buen punto de partida para los diseñadores que salen en búsqueda de nuevas oportunidades. La apuesta está lejos de ser una experiencia aislada. La perseverancia y la originalidad aparecen como condiciones sine qua non, y así lo demuestra esta lista con algunos de los diseñadores argentinos que trascienden la frontera.

MARCELO BURLON COUNTY OF MILAN

Burlon ya forma parte del calendario de moda internacional

El argentino más destacado en las pasarelas internacionales es Marcelo Burlon, radicado en Italia desde principios de los 90, acaba de presentar su colección fall winter 19/20 en Milán. "Todo va con todo: él le quita los brillos y el animal print a ella, y ella toma el buzo con capucha, la campera puffer y los abrigos monásticos de él. Todo lo demás es compartido lúdicamente. Una visión del estilo como acumulación instintiva: de piezas, patrones y colores. El estilo como un festín móvil, para los espíritus móviles" dice el creativo de su propuesta vista hace unos días", cuenta el creativo de su último trabajo.

Prints y siluetas que ellos también se apropian

El diseñador patagónico Marcelo Burlon, radicado en Milán, se destacó en la semana de la moda masculina de esa ciudad 08:18

Video

BOERR YARDE BULLER

.

La marca de los diseñadores Martín Boerr y Agustín Yarde Buller formó parte de las vidrieras de tiendas internacionales como Bergdorf & Goodman en Nueva York o Colette, en París. Su última colección, El Beso, se presentó en un showroom durante la reciente semana de la moda masculina de París, con éxito. Inspirada en la ropa de abuelos y en la belleza de los cuerpos jóvenes, la colección reinterpreta las prendas elementales del vestidor masculino: el pantalón sastre, la camisa gigante, el suéter de alpaca, el tapado de paño y la chaqueta de trabajo. Los suéteres tejidos -en su versión crop, polera y oversize- son de alpaca baby y fueron creados en colaboración con un grupo de tejedoras de Bolivia que maneja toda la cadena de producción, desde la crianza de los camélidos. La marca continúa indagando en la identidad latinoamericana contemporánea, valiéndose de materiales nobles de América del Sur como la alpaca baby boliviana, la lana merino patagónica y los algodones correntinos.

.

CHAIN

Lucía Chain se presentó en la Mercedes Benz Fashion Week de Berlín

Unos días atrás, la colección invierno de CHAIN, la marca creada por Lucía Chaín, se exhibió en Neonyt, una pasarela compuesta por diseñadores sustentables de todo el mundo en la Mercedes Benz Fashion Week de Berlín, la semana última. Este año, la diseñadora también fue convocada para formar parte de la muestra Sustainable Thinking que se inaugurará el próximo abril en el Museo Ferragamo en Florencia. "Me emociona formar parte una exhibición que combinará arte y moda. Presentaré el conjunto rector de mi colección de invierno llamada 23, inspirada en unos papeles de mi abuela. Entre ellos, encontré una declaración formal que detalla el contenido de la valija con la que ella ingresó a Argentina desde Hungría: 23 es el número total de piezas registradas. La pregunta que me surgió fue ¿Qué cosas llevarías con vos en caso de tener que elegir un número tan acotado, para llegar a un destino del que no conocés absolutamente nada? Me resultó natural vincularlo con la situación que atraviesa la humanidad en relación a las migraciones alrededor del mundo", dice Chain.

Para este trabajo, la diseñadora seleccionó linos y algodones pertenecientes a su abuela para las piezas conceptuales y recuperó textiles de los prototipos de su primera colección en Semillero UBA. Para las piezas que serán producidas en mayor cantidad, empleó el algodón de la cooperativa chaqueña Inimbo combinado con tencel, un textil innovador y sustentable que no se produce aún en nuestro país. "Mi moldería es sin desperdicio. Para la confección, creé un sistema que me permite obtener un estándar de calidad internacional a partir del uso de las máquinas más simples, fáciles de conseguir, y de bajo consumo energético. Surgió de un programa de capacitación que desarrollé gracias a una beca, destinado a procurar una fuente de ingresos para personas de bajos recursos y sin conocimientos previos en costura", agrega. "La sustentabilidad es un camino, tal vez lo más importante sea el mensaje que transmite", concluye Chain, que no es la primera vez que se presenta en esa capital, sino que suma varias pasarelas internacionales, de Santiago de Chile a Maastricht en los Países Bajos.

Los que en breve suben a las pasarelas internacionales

NOUS ETUDIONS

Los biotextiles a base de kombucha de Romina Cardillo se renuevan y en semanas vuelven a exhibirse en el circuito internacional

La marca creada por Romina Cardillo sigue siendo seleccionada por Sara Maino, editora de Vogue Talents Italia, para participar de sucesivas ediciones de PITTI Super Edition evento de la semana de la moda de Milán. En septiembre último, la diseñadora fue elegida por la plataforma de diseño emergente Fashion Scout para participar del concurso Ones to watch en la semana de la moda de Londres. También exhibió su colección en un showroom en la semana de la moda de París.

Los primeros días de este mes presentó una colección cápsula no gender en Pitti Uomo, Florencia, una de las plataformas más importantes de moda masculina. Allí se la destacó a Cardillo como una de las que decide, afirma y sostiene las banderas de las nuevas generaciones: sostenibilidad, sensibilidad, género y veganismo. Y a mediados de febrero próximo volverá a la semana de la moda de París con su colección fall winter 19/20 para participar en un showroom con compradores y prensa internacional. En abril, también formará parte de la muestra Sustainable Thinking en el Museo Ferragamo de Florencia. Para esa ocasión, la diseñadora continúa con el desarrollo de prendas en materiales textiles de origen biológico. "La marca es vegana y estamos en camino hacia la sustentabilidad. En el laboratorio de Nous comenzamos a crear nuestros propios biotextiles a base de kombucha -un té endulzado fermentado- con Paulo Fernández Cueto. En combinación, trabajo con Franco Franco Nencini y Verónica Bergottini, una microbióloga que obtiene un material textil bio celulósico producto del cultivo de bacterias con los descartes de la industria de la yerba mate", detalla la diseñadora.

PARDO HATS

.

La diseñadora Sol Pardo, creadora de Pardo Hats, fue distinguida por Vogue Talents como uno de los talentos emergentes más destacados de 2018. También el año pasado fue seleccionada por la Cámara Nacional de la Moda Italiana para participar del espacio de difusión y ventas Fashion Hub Market en Milán. Instalada en Barcelona, abrió hace un año su sombrerería en Fabrica Lab, un conscient store con foco en la sustentabilidad. "Desde que llegué pasaron muchas cosas buenas, de presentaciones en semanas de la moda a colaboraciones con diversos diseñadores como la argentina Romina Cardillo, Esteban Cortázar -un diseñador colombiano muy famoso en París- o el español Euphenio Fernández.

"Esta semana voy a estar en Cibeles, la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, y el jueves 7 de febrero me presentaré junto con la marca catalana Brain and Beast en 080, la semana de la moda de Barcelona" relata la diseñadora.

Los sombreros de diseño de Sol Pardo se distinguen en las pasarelas del exterior

"La marca tiene cuatro bases muy fuertes: el diseño, el arte, el oficio y una línea de pensamiento basada en la creencia -y la necesidad- de un mundo mejor. Quise que los sombreros volvieran a ser parte del mundo fashion, creo que lo que más sorprende es que son como piezas de arte llevar en la cabeza", señala Pardo a la hora de describir los aspectos que han despertado el gran interés en su marca. "Es difícil migrar, pero las cosas vienen muy bien. En diciembre recibí un reconocimiento del Ayuntamiento de Barcelona. Fue muy importante para mí, una señal de que voy por buen camino y me alienta a seguir", concluye.

VANESA KRONGOLD

Vanesa Krongold vuelve a presentarse en Pitti Imagine

La diseñadora Vanesa Krongold también fue nuevamente seleccionada por Sara Maino de Vogue Italia, para mostrar su colección invierno 2019 en PITTI Super Edition durante la semana de la moda de Milán, que se realizará la última semana de febrero. "Estuve en septiembre de 2018 y volver es una gran oportunidad. La segunda vez ya vas con una idea más real de lo que vas a encontrar. La constancia es fundamental para entrar al mercado internacional. En este espacio destinado a difundir el trabajo de diseñadores emergentes, conocés a los compradores de las principales tiendas del mundo. Es importante que quienes te vieron en septiembre, te vuelvan a ver para que se familiaricen con tu nombre y las colecciones. Voy con muy buenas expectativas", relata Krongold, quien anteriormente fue elegida para representar al país en el EPSON Couture Project durante la semana de la moda de Nueva York en 2017 y participó de la Mercedes Benz Fashion Week de Berlín en 2016. Los colores vibrantes, la mezcla de texturas y el collage están siempre presentes en sus colecciones. Se inspira en la velocidad de la comunicación en Internet y el paisaje urbano. Muchas de sus prendas suelen ser usadas por hombres y mujeres indistintamente.

. Crédito: Gentileza Val Musso

. Crédito: Gentileza Val Musso

JUAN HERNÁNDEZ DAELS

El diseñador belga-argentino Juan Hernández Daels, creador de la marca que lleva su nombre, fue seleccionada por el Institut Français de la Mode para un programa de consultoría destinado a impulsar a los diseñadores emergentes de la moda francesa, en la que Daels ya se mueve. "Estuvimos bajo la mentoría de Patricia Romatet, ex CEO de Dries van Noten. Esto nos dio la posibilidad de empezar a trabajar mano a mano con el Designers Department de la Federación de la Alta Costura francesa, donde recibimos el asesoramiento y acompañamiento de personas con mucha trayectoria e influencia", señala Daels, y cuenta sus próximos pasos en París.

"Presentaremos la colección de invierno en el Palais de Tokyo -del 26 de febrero al 5 de marzo próximo- en el marco de la Paris Fashion Week Femme fall/winter 19/20. Estamos trabajando mucho para presentarnos ante la prensa especializada y ante los cerca de 25.000 compradores de todo el mundo que desfilarán por el palais", explica su socia Josefina Roveta, responsable de la estrategia y ventas en el exterior.