24 de enero de 2019 • 13:00

(ANTICIPO).- Romina Sala, hermana de Emiliano, es la única familiar del futbolista argentino que viajó a Cardiff. Luego de que los rescatistas anunciaran que dejarán de buscar el avión en el que viajaba el delantero, ella, entre lágrimas, hizo un desesperado pedido.

"Por favor que lo sigan buscando, que no paren". Pasaron sólo tres días, no paren de buscarlos, dijo Romina en diálogo con ESPN, en una improvisada conferencia de prensa en Cardiff. "Sé que están vivos y nos están esperando", agregó.

El avión en el que viajaba Emiliano Sala desapareció el lunes por la noche cuando atravesaba el Canal de la Mancha. Desde allí, casi tres días después, la policía lo buscó hasta que este jueves al mediodía decidió suspender la misma.

"Los familiares más cercanos han sido informados de este desarrollo y mis pensamientos están con la familia del piloto y el pasajero en estos momentos difíciles", dijo en el comunicado David Barker, máxima autoridad del puerto de Guernsey.

"Las chances de supervivencia son extremadamente remotas", indica el último comunicado que emitió la policía cuando anunció la suspensión de la búsqueda del avión en el que viajaba Emiliano Sala y el piloto británico, David Ibbotson.

La palabra del padre

Luego de enterarse por los medios de la cancelación de la búsqueda del avión perdido el lunes de los radares, el padre de Emiliano Sala, Horacio, pidió efusivamente a las autoridades británicas que no detengan la búsqueda: "Por favor no los dejen de buscar. Me acabo de enterar por ustedes de lo que estaba pasando", dijo el padre, respecto de la decisión del Control de Servicios de Emergencia de Guernsey. "No lo sé, era lo que se decía, que después de unos días iban a detener la búsqueda", confirmó, apenado.

Visiblemente quebrado por el duro momento por el que transita la familia, describió a Emiliano como "un chico humilde" a quien siempre le gustaba el fútbol "y ahora le pasa esto que a los pocos días detienen su búsqueda", confesó, indignado. Por último pidió "que lo sigan buscando, no puede ser que desaparezca el avión y no tengan rastros de nada", concluyó, quebrado por esta decisión.