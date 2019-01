Me gusta Me gusta

Emily Blunt hizo un breve viaje a Japón para presentar Mary Poppins regresa, justo antes de la ceremonia de los premios SAG que se celebrarán este domingo; Blunt está nominada como mejor actriz por dicho film, y como mejor actriz de reparto por Un lugar en silencio Foto: Grosby Group

Anne Hathaway y Matthew McConaughey en la premiere de Serenity, el film neo noir del realizador Steven Knight Foto: Grosby Group

¿Qué pasa entre Diego Boneta y la actriz de Westworld, Angela Sarafyan? Los colegas fueron fotografiados a la salida de un restó, y ésto disparó rumores de romance Foto: Grosby Group

Jennifer Garner y Ben Affleck mantienen una buena relación, tras su divorcio; la expareja acudió a la Iglesia con sus hijos Foto: Grosby Group

Pareja que avanza firme: Emma Stone y su novio, Dave McCary, muy compenetrados con un partido de la NBA en el Staples Center de Los Angeles Foto: Grosby Group

La humildad ante todo: Michael Douglas, quien este domingo aspira a un premio SAG por su protagónico en The Kominsky Method, frenando en el aeropuerto para firmar autógrafos Foto: Grosby Group

Priyanka Chopra y Nick Jonas disfrutan de su flamante matrimonio con salidas de pareja, y nunca pasan inadvertidos Foto: Grosby Group

Jennifer Aniston, feliz en el rodaje de Top of The Morning, la serie que concibió junto a Reese Witherspoon, sobre la llamada guerra de la televisión matutina entre los ciclos The Today Show y Good Morning America Foto: Grosby Group

Avril Lavigne no se mostró muy contenta con los flashes, que la captaron en una salida con su pareja, Phillip Sarofim Foto: Grosby Group