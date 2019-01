La comediante se cayó en plena función de Fátima es mágica Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 24 de enero de 2019 • 16:31

La capocómica Fátima Florez se está presentando con gran éxito en Carlos Paz con la obra Fátima es mágica, en el Teatro Holiday. El espectáculo es sumamente vertiginoso, dado que la imitadora se pone en la piel de diversas personalidades, incluso en cuestión de minutos. Fue precisamente esa velocidad que propulsa el show lo que le jugó una mala pasada anoche.

En el primer cuadro de la obra en el que hace 10 imitaciones en muy poco tiempo, cuando llegó el turno de personificar a Raffaella Carrá, la comediante se cayó al piso, preocupando a los presentes. "Se me enganchó la peluca con una media, me pasé de rosca [en el baile] y me golpée la cabeza contra el piso", le contó al programa Intrusos.

Fátima Florez habló sobre su caída en el escenario - Fuente: América 01:42

Video

"La gente se asustó, pero yo me levanté enseguida, el show continuó. Los de iluminación apagaron las luces para cuidar mi imagen, pero pude seguir con la función en perfecto estado, no tuve mareos, fue una simple caída por hacerme la bailarina", bromeó. De esta forma, Fátima negó las versiones que indicaban que se había desmayado.

En 2013, Florez sufrió un desvanecimiento en escena, mientras imitaba a Gabriela Sabatini en su espectáculo Fátima es única, en el Teatro Premier. "Salió al popurrí y empecé a sentirme flojita. De pronto vi blanco y ahí no sé qué pasó. Me desvanecí en el piso. Me dijeron que cerraron el telón y le explicaron a la gente lo que había pasado. Vinieron los médicos y la presión la tenía bien. Fue un cuadro de lipotimia", explicaba ella por entonces.