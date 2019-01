Cuánto se puede ganar alquilando la casa a través de Internet

Un departamento del barrio de Palermo publicado en Airbnb

Ya sea porque quieren socializar y generar un dinero extra o porque quieren facturar más que con un alquiler tradicional, muchos argentinos optan por ofertar su vivienda o propiedades a su nombre en distintas plataformas para alquilarlas a turistas. En todo el país hoy se ofrecen por Airbnb y Booking.com 71.700 alojamientos no tradicionales, que incluyen casas y departamentos. Y las ganancias que pueden llegar a generar son interesantes si se mantiene el inmueble lo más ocupado posible y la logística, aceitada.

De acuerdo con el sitio AirDNA -que recopila información de 10 millones de lugares publicados en las plataformas Airbnb y HomeAway-, en la ciudad de Buenos Aires hay 14.127 lugares disponibles, de los cuales el 74% corresponde a departamentos o casas enteras, seguido de habitaciones privadas (23%) y habitaciones compartidas (3%). Y la facturación promedio para alguien que alquila su propiedad a través de estas vías es de US$677 mensuales.

Y no hay que tener un gran propiedad para facturar estos números. Por caso una pareja de empresarios con negocios en el barrio porteño de Once alquilaba vía Airbnb un monoambiente de 37 metros cuadrados sobre avenida Córdoba, en el barrio de Balvanera, y cobraba unos US$750 promedio al mes, lo que daba una renta bruta de US$9000 al año ($336.420), el triple de lo que producía ese mismo departamento alquilándolo tradicionalmente en un contrato de dos años.

En este caso, se trata de dueños que se dedicaban a esto de forma comprometida, tenían el departamento en condiciones y un sistema de limpieza y entrega de llaves eficiente. El departamento finalmente se vendió en US$105.000.

Pero hay personas con otras motivaciones e intereses. Por ejemplo, Arturo Blas, de 30 años, quien sub-alquila por Airbnb la casa en la que vive en avenida Callao y Córdoba, en el barrio de San Nicolás. Él trabaja en la Secretaría de Cultura de la Nación y tiene una galería de arte en su vivienda con lo que mezcla el turismo con el arte.

"En la casa que alquilo desde septiembre del año pasado tengo un contrato comercial. El dueño sabe del proyecto que tengo. Puedo tener un máximo de ocho huéspedes porque tengo tres habitaciones extra que son muy grandes", contó en diálogo con LA NACION.

Consultado por las ganancias que tiene dijo que no las tiene calculadas, pero que los ingresos le sirvieron para viajar a Europa y equipar la casa. "Yo tengo otro trabajo fijo estable y esto es un complemento que me permite ahorrar para proyectos específicos. Lo que me interesa es viajar y mi trabajo no me daba ese resto. Ahora estoy pensando en hacer otro viaje internacional grande". De acuerdo con Airbnb, un anfitrión típico en la Argentina obtuvo ingresos por $59.000 durante 2018.

Y otro destino posible para el dinero es refaccionar el propio hogar, como hace la comunicadora social María José Liendro (34 años) con su casa en la ciudad de Salta. Nuevamente, según AirDNA, allí hay 818 lugares disponibles vía Airbnb y HomeAway y la facturación promedio para alguien que alquila su propiedad a través de estos sitios es de US$315 mensuales.

En su caso, desde abril del año pasado ganó unos $90.000 que invirtió en reformas. "La casa me la regaló mi papá y es muy vieja. Tiene 100 años y está en el casco histórico. La idea es recuperarla para que yo viva ahí y lo que hicimos es dividirla en dos y reciclamos rápido una parte para ponerla a trabajar. Terminamos la obra y la empezamos a alquilar. Ahora nos falta la parte de atrás".

En Salta se abrió esta semana un registro de propiedades destinadas a hospedajes turísticos temporarios. Para alquilar por temporada, una persona deberá estar registrada en la Afip como monotributista e inscripta en Actividades Económicas.