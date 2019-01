Imágenes de la película Dolor y Gloria Crédito: Instagram

El actor argentino Leonardo Sbaraglia compartió a través de su cuenta de Instagram las primeras imágenes de la próxima película que protagonizará, Dolor y gloria. En las fotos publicadas se lo ve junto al otro protagonista del film, Antonio Banderas , y tomas del rodaje dirigido por el cineasta español Pedro Almodóvar . El elenco de lujo lo completan Penélope Cruz , Asier Etxeandía, Julieta Serrano, Raúl Arévalo.

Dolor y gloria, que se estrenará el 22 de marzo, gira en torno a los reencuentros de Salvador Mallo, un director de cine en su ocaso, que es interpretado por Banderas. En tanto, Sbaraglia y Cruz caracterizan a un antiguo amante y a la madre de Mallo, que aparece mediante flashbacks de su infancia en los años 60. La película recorre escenarios de Valencia y Madrid en los años 80.

Banderas y Sbaraglia, en una escena de la película Crédito: Instagram

De este modo, el film retrata el primer amor adulto del protagonista, el dolor que le ocasiona el fin de ese amor, la escritura como única terapia para olvidar lo inolvidable, el temprano descubrimiento del cine y el vacío. La película evoca así el arte de la creación, de la dificultad de separarla de la propia vida y de las pasiones que le dan sentido y esperanza. En la recuperación de su pasado, el personaje principal tiene la necesidad urgente de narrarlo, y en esa necesidad, también encuentra su salvación.

El elenco de Dolor y Gloria con el director Pedro Almodóvar

El anuncio del rodaje se había realizado en junio del año pasado y en menos de un año ya estará en las pantallas del cine. Sbaraglia, como Banderas y Cruz, ya palpitan el debut y el éxito que promete tener este nuevo proyecto de Almodóvar compartiendo las imágenes del rodaje en sus redes sociales.

Imagen del rodaje de la película Dolor y Gloria Crédito: Instagram

"Me llaman y me dicen: 'Almodóvar está queriendo verte, no sabe si vas a quedar en el proyecto pero quiere verte'", contó el actor argentino durante su paso por el ciclo Conversaciones, de LN+. "Me invitaron a ir a España para hacer una prueba, mientras estaba llegando me mandaron el guion completo y se dio. (...) Es algo muy esperado. Una de las razones ciertas, cuando me fui a vivir a España, fue que tenía muchas ganas de trabajar con este hombre. Siempre me pareció uno de los mejores directores del mundo".

