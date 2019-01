Pablo Ricardi SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 24 de enero de 2019 • 16:03

A falta de tres ruedas para terminar el torneo de Wijk ann Zee de Holanda, el campeón del mundo Magnus Carlsen alcanzó la punta en solitario para lo que asoma como un nuevo triunfo para su ya abundante cosecha. El juego de Carlsen se muestra firme y seguro, con su habitual ambición y tenacidad en la busca de la victoria. La otra cara de la moneda la representa Vladimir Kramnik que se encuentra en un insólito último puesto para él. Una señal del inexorable paso del tiempo para este formidable jugador de hondo calado estratégico. Veamos ahora el didáctico triunfo de Carlsen frente al húngaro Rapport.

Blancas: Carlsen,M. Negras:Rapport,R. Wijk aan Zee 2019.

1.e4 c5 2.Cf3 e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 Cc6 5.Cc3 Dc7 6.g3. (Los maestros antiguos decían que el fianchetto rey es el antídoto universal ante cualquier apertura. Es una buena idea jugar de este modo si uno no está al detalle de la teoría.) a6 7.Ag2 Cf6 8.0-0 d6 9.Cxc6 bxc6 10.Ca4 Tb8 11.c4 c5. (Otro plan para enfrentar el set-up del blanco es a partir de 11...e5, dejando libre la casilla c5 y operando con el alfil en la diagonal c8-h3.) 12.b3 Ae7 13.Ab2 0-0 14.De1!? (Una idea que Carlsen ya ha utilizado en este tipo de posiciones, en lugar de De2. El control de la casilla a5 es uno de sus objetivos.) Cd7 15.Td1 Ab7 16.Dc3 Af6 17.Dd2 Ae7 18.Dc3 Af6 19.Dd2 Ae7 20.f4 e5 21.Ac3! Ac6 22.Aa5 Db7 23.Cc3 exf4. (Las negras casi no tienen otro plan para no verse asfixiadas; sin embargo esto concede ataque en el centro y en el flanco rey. Aunque todavía falta mucho para la definición, las negras están en una posición estratégicamente perdida.) 24.gxf4 Tfe8 25.e5! (Poniendo de manifiesto la debilidad táctica del caballo en d7.) Axg2 26.Dxg2 dxe5. (Si Rapport cambiaba damas, perdía el peón de d6.) 27.Cd5! (Se amenaza Ac7 ganando al menos la calidad.) e4 28.Ac3. (La idea defensiva de las negras era que 28.Dxe4 Cf6 permite el cambio de piezas. Pero con la sencilla jugada del texto Carlsen incrementa la presión.) 28...f6 29.Rh1 Rh8 30.Tg1 Af8 31.Ce3! (Esta jugada requiere una explicación. Muchos jugadores harían 31.Cxf6 Cxf6 32.Axf6, pero esto, además de que no amenaza nada, alivia la defensa y potencia el peón de e4. Por otro lado, el caballo de d5, por imponente que parezca, obstruye en cierto modo el ataque blanco. Ahora, la maniobra Td5/h5 tiene efectos decisivos.) 31...Dc6 32.Td5 De6 33.Th5 Df7 34.Dh3 g6. (Si 34...h6 35.Cf5 Tb7 36.Th4 seguido de Thg4 ganando.) 35.Th4 Tb6 36.f5 Ce5 37.Cd5 Td6 38.fxg6 Cxg6. (Ahora sigue un remate de manual.) 39.Axf6+! Txf6 40.Txh7+ (1-0) Seguiría 40..Dxh7 41.Dxh7+ Rxh7 42.Cxf6+ Rg7 43.Cxe8+ Rf7 44.Cc7 con fácil triunfo.