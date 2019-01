JC Ruggiero, de apenas 16 años, se adaptó muy bien a las tablas retro Crédito: Maxi Bendahan

Sandi Errecaborde fue el primer campeón argentino de surf en 1968 y hoy tiene 72 años, pero cuatro veces a la semana va al gimnasio, se alimenta sano, sale a correr y se mete a surfear cada vez que puede. La filosofía de vida que heredó de este deporte lo han mantenido mucho más joven de lo que dice su documento. Por eso, cuando se le acerca a Juan Cruz Ruggiero, de apenas 16, y le cuenta las historias de aquella época, el pibe se queda escuchando, cautivado. "Parecen irreales. En los años 60 y 70 era todo muy distinto. Por suerte ellos fueron atrevidos y valientes para superar todas las trabas que se les presentaron para hacer crecer nuestro deporte", dice uno de los jóvenes más talentosos de la actualidad. "Hoy los chicos practican otro deporte, más atlético, popular y con mucho mejor equipamiento, pero su pasión sigue siendo la misma que la nuestra", admite Sandi. Así, como este momento que resumió el reencuentro de una tribu, se dieron muchos más durante el Quiksilver 70s, un evento que resultó más que un torneo.

Resultó una excusa perfecta para juntar a cuatro generaciones de surfistas y celebrar el pasado, el presente y el futuro de un deporte en auge. "Nosotros estamos hoy en el agua por ellos y por eso me encanta venir a un torneo así, único en el mundo, para agradecerles. Ellos no pararon nunca de luchar y de surfear, pese a todas las trabas que tuvieron. Debieron pelear contra prohibiciones, inspectores, gobiernos, una parte de la sociedad y a veces hasta contra familiares porque el surf no estaba bien visto en los 70", reflexiona Santiago Muñiz, el bicampeón mundial que compite afuera todo el año que ahora está en Mar del Plata haciendo la pretemporada y no quiso perderse el torneo que terminó ganando junto a sus compañeros del equipo Orcas (Calalo Napp, Luis Radziunas, Martín Passeri, Abril Solís y Max Petrina). "Me gusta mucho hablar con los más chicos para transmitirles por lo que pasamos, así no tienen que padecer lo mismo que nosotros. Nos sentimos identificados con ellos. Aunque con diferencias, es como vernos a nosotros cuando teníamos su edad. Compartimos la esencia del surf", suma Julio García, otra de las Leyendas que intervinieron en esta competencia vintage que contó con 36 surfistas divididos en seis conjuntos.

El toque distintivo fue que todos debieron surfear con las mismas tablas y que no las pudieron usar antes de competir. Se trataron de cuatro muy especiales fabricadas para la ocasión, réplicas del modelo Twin Fin (dos quillas) que Renato Tiribelli le construyó en 1978 a Santiago Aguerre, quien luego sería campeón argentino con una muy parecida en 1980. Justamente Tiribelli, de 65 años, fue convocado para shapearlas nuevamente, con materiales actuales, y él estuvo en la playa para verlas funcionar en el agua. "Me salieron casi iguales a la original y hoy pude comprobar que en los 70 el problema no eran las tablas, que está claro que eran funcionales", aclara. "Usar estas tablas nos hizo apreciar lo difícil que era surfear en aquella época. Vos tenías que adaptarte a la tabla, hoy es al revés, la tabla la elegís porque debe adaptarse a vos", analiza Martín Passeri

"Ellos son como los Rolling Stones. Si vos los tuvieras a Mick Jagger al lado, ¿no les preguntaría cómo se les ocurrió tal canción? Por eso lo hago con ellos. Les debemos mucho respeto y un gran agradecimiento", explica Passerini, el gran responsable de que los atletas empezaran a ver el surf como una profesión. El clima pareció hacerle un guiño a la fiesta realizada en el balneario Honu Beach. El día soleado, fue el contexto ideal para un evento que tuvo la mejor música setentosa y las mejores comodidades para los surfistas, con carpas equipadas. Fernando Aguerre, quien se convirtió en uno de los líderes más importantes del surf mundial, lo disfruta como ninguno. El hombre que logró que el surf llegara a los Juegos Olímpicos en Tokio 2020 charla con surfistas de todas las camadas y recuerda anécdotas. "Más que un torneo esto es un evento social y cultural que sirve para cimentar la tradición y el crecimiento del surf. Esto es una combinación de campeonato y tertulia. Muchas cosas cambiaron en nuestro deporte y en el mundo, pero una cosa sigue igual: la pasión por las olas. Alguna vez, recuerdo, nos propusimos definir esta locura con una palabra y a alguien se le ocurrió 'Hidromambo': sería lo que causa el agua del mar en el alma y en la mente. Algo que lejos de irse con los años, se transforma en algo más profundo", cuenta Fernando.

Cocó Cianciarulo, una de las mejores surfistas argentinas con 15 años recién cumplidos, intercambia experiencias con su padre, el consagrado músico Sr Flavio, surfista amateur que goza del evento como un amante más de este deporte. "Es mi tercera vez en el evento, me encanta venir. Los admiro a todos, me apasiona escuchar sus anécdotas y surfear con las tablas que ellos usaban. Es un poco saber lo que pasaron. Escucho y me nutro del pasado para poder valorar lo que tenemos hoy y poder ser mejor en el futuro", explica la atleta.