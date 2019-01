The Umbrella Academy: los hermanos sean unidos... contra el apocalipsis

La serie protagonizada por Ellen Page desembarca en Netflix el 15 de febrero Fuente: Archivo - Crédito: Gentileza Netflix

24 de enero de 2019

La nueva apuesta superheroica de Netflix , The Umbrella Academy, está cada vez más cerca. Se trata de la flamante producción del showrunner Steve Blackman ( Fargo, Altered Carbon) que toma como punto de partida los cómics homónimos de Dark Horse creados por el líder de My Chemical Romance, Gerard Way, e ilustrados por Gabriel Bá.

La historia está ambientada en 1989, cuando 43 niños nacieron repentinamente, sin que sus madres presentaran previamente señales de embarazo. De todos ellos, un pequeño grupo fue adoptado por el millonario Reginald Hargreeves (Colm Feore), un empresario que crea The Umbrella Academy para entrenar a sus discípulos y exprimir a su favor sus habilidades especiales. Sin embargo, diversos contratiempos ocasionan que los niños se distancien en la vida adulta, y deban reencontrarse tras la muerte de su mentor.

A pesar de sus diferencias, Luther (Tom Hopper), Diego (David Castañeda), Allison (Emmy Raver-Lampman), Klaus (Robert Sheehan), Vanya ( Ellen Page ) y Cinco (Aidan Gallagher) unen fuerzas para resolver el misterio que yace tras la muerte de su figura paterna, y para salvar al mundo del inminente apocalipsis.

Cuándo y dónde verla. La primera temporada de The Umbrella Academy estará disponible a partir del 15 de febrero en Netflix.