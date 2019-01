Weezer, The Teal Album

Sebastián Ramos
24 de enero de 2019 • 16:42

Mientras sus seguidores contaban los días que faltaban para el 1 de marzo, fecha anunciada de la salida de su próximo álbum con canciones nuevas, The Black Album, la banda liderada por Rivers Cuomo lanzó sorpresivamente un disco con diez covers, titulado The Teal Album (El álbum turquesa), en su mayoría hits de los años 80, de Michael Jackson a Tears For Fears.

Weezer había publicado su versión de "Africa", de Toto, que tuvo un gran éxito en las redes (con un video en el que los acompaña Weird Al Yankovic) y probablemente ése haya sido el motor para completar este disco y ponerlo a disponibilidad de sus fans. Así las cosas, The Teal Album se completa con "Everybody Wants to Rule the World" (Tears for Fears), "Sweet Dreams -Are Made Of This-" (The Eurythmics), "Take On Me" (A-ha), "Happy Together" (The Turtles), "Paranoid" (Black Sabbath), "Mr. Blue Sky" (Electric Light Orchestra), "No Scrubs" (TLC), "Billie Jean" (Michael Jackson) y "Stand By Me" (Ben E. King).

El álbum está a la venta en la página oficial del grupo y para enmarcarlo con el espíritu ochentoso de la producción, las cien primeras copias incluyen una billetera de velcro y un billete de un dólar firmado por los músicos.

Este álbum turquesa es el quinto color utilizado por Weezer, al que se le sumará el álbum negro, en marzo. Antes habían editadoThe Blue Album (1994), The Green Album (2001), The Red Album (2008) y The White Album (2016).