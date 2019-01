Premios SAG 2019: cuándo y dónde ver la ceremonia

Los galardones del Sindicato de Actores se entregarán el domingo 27 Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de enero de 2019 • 11:38

Este domingo, los actores premiarán a sus colegas, en plena carrera hacia el Oscar . La 25ª entrega de los Screen Actors Guild Awards se llevará a cabo apenas unos días después del anuncio de las nominaciones de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

Recordemos que los SAG destacan las mejores actuaciones tanto en cine como en televisión, y que no tienen un galardón a la mejor película sino al mejor elenco. Nace una estrella es el largometraje que cuenta con mayor cantidad de nominaciones, entre ellas, las de mejor actor ( Bradley Cooper), mejor actriz ( Lady Gaga), y mejor actor de reparto (Sam Elliott). La favorita y El infiltrado del KKKlan, por su lado, aspiran a tres estatuillas.

Titulo: Trailer de "Nace una estrella" - Fuente: YouTube 02:36

Video

Asimismo, el sindicato le otorgará un premio a la trayectoria al actor y realizador Alan Alda, un artista sumamente querido por la industria y recordado por la inolvidable serie M*A*S*H.

En cuanto al mundo televisivo, las series líderes indiscutidas en la nueva edición de los SAG son el thriller de Netflix, Ozark, y la comedia de Amazon, The Marvelous Mrs. Maisel, con cuatro nominaciones cada una, seguidas de cerca por The Handmaid's Tale, Barry, GLOW y The Kominsky Method.

The Marvelous Mrs. Maisel - Trailer de la segunda temporada - Fuente: YouTube 02:04

Video

Cuándo y dónde ver los SAG. La ceremonia, conducida por la actriz de Will & Grace, Megan Mullally, se transmitirá en vivo y en directo el domingo 27 de enero por TNT (en español) y por TNT Series (en idioma original) desde las 21. Desde el Shrine Auditorium de Los Ángeles, la transmisión exclusiva de TNT también tendrá entrevistas desde la red carpet, a cargo de Axel Kuschevatzky y Liza Echeverria.

No te pierdas la cobertura de LA NACION, con todos los datos de la ceremonia, los ganadores y los looks de la alfombra roja.