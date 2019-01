El actor junto a Jett, que perdió la vida trágicamente el 2 de enero de 2009 en Freeport, Bahamas

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 24 de enero de 2019 • 19:49

"Es lo peor que me ha pasado en la vida, la verdad es que no sabía si iba a lograr salir adelante", dijo el actor John Travolta al cumplirse el décimo aniversario de la muerte de su hijo, Jett. El menor tenía 16 años cuando sufrió, en plenas vacaciones familiares en Bahamas, un ataque de epilepsia, se golpeó la cabeza y no pudo ser reanimado por los médicos que le brindaron los primeros auxilios.

Travolta y Kelly Preston, su mujer y madre de Jett, mantuvieron la fe desde aquel terrible momento. Ambos se refugiaron en la iglesia de cienciología, la polémica religión que el actor profesa desde hace décadas y que, según el protagonista de El jefe de la mafia: Gotti, fue un pilar fundamental en su recuperación. "Nuestra iglesia es lo que nos mantiene a tierra. No se qué hubiera hecho sin su apoyo en estos años", señaló a Us Magazine.

Travolta, junto a su hija y joven actriz Ella

Travolta, de 64 años, se ha mostrado a comienzos de año en las redes sociales con look radicalmente distinto , junto a su Ella, quien está comenzando la carrera de actriz. De hecho, ambos han compartido el rodaje del thriller The Poison Rose, junto a Brendan Fraser y Morgan Freeman. "Ella se está ganando la vida como actriz. Estamos muy orgullosos", dijo Travolta sobre su hija.

l actor mostró su nueva imagen en Instagram junto a su hija Ella Crédito: Instagram

Además de Ella, Travolta y Preston son padres de Benjamin, de 8 años.