Grabaciones

Sharon Van Etten

La música Twin Peaks ya tiene su estrella

Remind Me Tomorrow: "I Told You Everything", "No One's Easy To Love", "Memorial Day", "Comeback Kid", "Jupiter 4", "Seventeen", "Malibu", "You Shadow", "Hands", "Stay"

¿Existe la música Twin Peaks ya como subgénero experimental y cancionero? Tal vez David Lynch crea que sí y por eso tocó otra vez la puerta de Sharon Van Etten para pedirle un tema para la nueva temporada de la serie. Como fuera, el nuevo disco de Van Etten, Remind Me Tomorrow, ya disponible en las plataformas digitales, expresa de punta a punta lo que uno podría imaginarse como "música Twin Peaks" (Sharon había cerrado el sexto capítulo de la tercer temporada con la canción "Tarifa"). Visceral y oscuro, cada vez más lynchiano en comparación con sus cinco discos anteriores, Van Etten casi abandona lo real para elevarse a un plano superior con sintetizadores graves y una suerte de dream dark rock. Explosiones ambientales como en "No One's Easy To Love" que son un estado de ánimo combinado con cierta pátina folk futurista. De hecho el álbum completo es un estado onírico que, sin embargo, no cae en la indolencia. Amiga y colaboradora de The National, telonera de Nick Cave, desde Nueva Jersey avanza un iceberg llamado Sharon. A todo esto, ciertas inflexiones de su voz remiten a la PJ Harvey de los noventa ("Seventeen"), lo cual ya hacen de Remind... uno de los mejores discos del año en apenas 25 días desde que empezó 2019.

Por Franco Varise

James Blake

Los chicos tristes también saben amar

Assume Form: Assume Form, Mile High, Tell Them, Into the Red, Barefoot in the Park, Can't Believe the Way We Flow, Are You In Love?, Where's the Catch?, I'll Come Too y otros (Polydor).

En los últimos años a James Blake se lo pudo escuchar aquí y allá a través de varias colaboraciones con artistas de renombre como Beyoncé, Kendrick Lamar, Frank Ocean y Travis Scott, entre otros. Y el muchacho siempre melancólico parece haber tomado un poco de cada uno de estos featurings para darles más brillo a las canciones de su cuarto álbum.

Un disco de amor, ciertamente romántico, que parece encontrar a Blake, a los 30 años, en su punto justo de maduración. Un disco que incluye colaboraciones con Travis Scott ("Mile High") y con el Outkast Andre 3000 ("Where's The Catch"), pero que realmente sorprende con la participación de la chica de oro del momento, la cantante española Rosalía: "Un rayo cayó en tus ojos y me partió el corazón. Agujerito del cielo díctame por dónde ir, para yo no equivocarme y así ver mi porvenir", canta en castellano en "Barefoot In The Park", en uno de los pasajes más deliciosos de Assume Form.

Alejado de las oscuridades de aquellos primeros dos discos, Blake se abre al amor con un disco que se las arregla para esquivar los clichés del pop, utilizando sus mismas herramientas y apoyándose en la búsqueda melódica que el inglés patentó desde sus comienzos.

Por Sebastián Ramos

Trina la Diuca

Pequeños cambios, grandes avances

en vuelo: Alma de Lapacho, La cruzadita, A San Juan, De estar estando, La ranqueña, Pa'l amigo, Cauce dormido, La jardinera, Acidito, La canastita, y otros (Edición independiente).

El folclore es una parte de la música popular. Y si el folclore se define como tal en todo aquello que la gente convierte en costumbre, la música popular evoluciona para convertirse en un futuro folclore ni más ni menos que con la inquietud de los músicos. A veces esa mutación puede ser un cambio del rasgueo en la guitarra de una amanecida peña coscoína. Otras es el resultado de artistas que coinciden en una escuela de música. Una cosa no es inferior ni menos importante que la otra, en tanto las dos mantengan a esa música viva.

Quienes integran Trina La Diuca se conocieron en un conservatorio de música, dato para nada menor en sus dos discos. Pero lo más interesante es que juntos han sabido apostar a la evolución de una canción de raíz telúrica con sus bellísimos arreglos vocales e instrumentales de este nuevo disco, En vuelo.

De hecho, quizás sus integrantes, cada uno por separado, no llame tanto la atención como dentro de este proyecto tan refinado. Aquí se lucen en clásicos de Ramón Ayala, Juan Falú, Violeta Parra o Atahualpa Yupanqui, entre otros compositores. Pero lo que lograron Dolores Usandivaras, Laura Luz de Iudicibus, Ignacio Eguía e Ignacio Romero trasciende los invitados y tiene peso propio.

Por Mauro Apicella

