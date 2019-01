Fin de semana para armar

Mauro Apicella SEGUIR Pablo Gorlero SEGUIR Federico Irazábal SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de enero de 2019

Mar del pop

Festival

Los sonidos emergentes al lado del Lobo de Mar

Hoy y mañana en Mar del Plata se realizará la nueva edición de Mar del Pop, un festival que viene creciendo en los últimos años en público y con una programación más ambiciosa cada año. Ya pasaron artistas como Massacre, Los Brujos, Daniel Melero, Leo García, Altocamet, Banda de Turistas, Indios, Vantra y Juanse.

Sin embargo, el festival que se realiza hace una década se afirma como un reservorio del indie marplatense y una alternativa atractiva en una temporada veraniega de recitales masivos y gratuitos. La grilla refleja un circuito muy activo en todo el país, potenciado a nivel local por sellos locales como Casa del Puente Discos y Desde el Mar, que son una instantánea del electropop y el rock independiente y experimental que se produce en la costa argentina.

Artistas como Luz París, un emblema del indie marplatense con tres discos editados; Flavio Etcheto (aliado musical y amigo de Gustavo Cerati), que acaba de lanzar su nuevo disco de canciones pop, y Altocamet, la banda de dream pop con más de dos décadas en la escena, están generados ciento por ciento en la costa argentina.

"Mar del Plata se está volviendo un polo cultural importante en el país y eso es lo mejor que puede pasar", aventuraba Pedro Moscuzza, referente de Altocamet, una banda que había logrado el apoyo de Gustavo Cerati, hace tres años en una nota con LA NACION y no se equivocaba . Las tres propuestas serán los platos fuertes del festival y conviven con bandas emergentes de MDQL como Valeria del Mar y el grupo de postpunk Buenos Vampiros.

Sonidos eclécticos

En dos días por el Centro Cultural Victoria Ocampo, se podrá escuchar un registro más amplio de la escena federal del indie, desde la música experimental al pop. Grupos como Fusdelei de La Plata, Riel de Buenos Aires y Queridas de Rosario se integrarán a una grilla que incluye referentes como Carca (Babasónicos), Adicta y Benito Cerati con su proyecto Zerokill, que acaba de lanzar un nuevo disco.

El festival sumó este año grupos y solistas revelación como la banda pop Conociendo Rusia y Rocco Posca. También formarán parte de la programación otras bandas emergentes como Pyramides, Mandiboola, Nuk Ronson y Bruno Albano.

Con entradas accesibles, desde 150 pesos, el festival Mar del Pop quiere instalarse como un espacio para la cultura emergente que se emparenta con otros festivales con programación indie como La Nueva Generación en Córdoba o Buena Vibra en Buenos Aires. Dentro de ese terreno, Mar del Pop abre el juego a la pista de baile con la inclusión de DJ como Cecilia Amenábar, Romina Lee, Oscar Roho y Harry, que musicalizarán el festival los dos días.

Crítico invitado

Un edificio de palabras en el cuerpo de un actor

Fuente: LA NACION

¿Cómo no recomendar Tom Pain si desde mi butaca firmé casi desde el vamos el pacto extraño e incómodo que propuso la silueta adivinada en la penumbra? Me ganó todos los radares ese tipo que fracasaba en reiteración real en su misión simple de encender un fósforo en el negro silencioso de los primeros instantes de función. Desde la primera escena hasta el truco final, a punta de texto, dirección e interpretación, Tom Pain me ató a su historia. Contada con un increíble control en velocidad por Rogelio Gracia (capaz de pilotear el vértigo y la inmovilidad con igual idoneidad), el cuento de este hombre cimentado en tres fotos vivas de su pasado se vuelve una locomotora potentísima que no para ni cuando para. La muerte de una mascota, un accidente en la infancia y una mujer van y vuelven durante toda la función. Si uno no conociera la obra de Will Eno (léase: yo que no conocía la obra de Will Eno), podría pensar que es un edificio de palabras construido especialmente para la voz, el ritmo y la escena de Rogelio Gracia. Esa noche Rogelio, Tom, el texto y la interpretación cautivaron, incomodaron, interpelaron, divirtieron y asombraron a este servidor y a la platea. (El Camarín de las Musas, Mario Bravo 960, sábados, a las 20.30).

Yamandú Cardozo*

* Fundador y letrista de la murga Agarrate Catalina

Producción Julia Montesoro

Teatro

Entre ella y yo

Una garantía honesta de carcajadas

Fuente: LA NACION

Para aquellos que tengan como principal objetivo pasar un buen rato, encontrarse con brillantes actuaciones sin que nada te amargue la noche, Entre ella y yo es la propuesta indicada. El texto de Pablo Mir les funciona de mil maravillas a Soledad García y Sebastián Presta como para realizar eso que buscan: hacer reír. La situación dramática en sí misma es lo suficientemente sencilla como para que no haya que hacer ningún tipo de trabajo hermenéutico complejo. Simplemente dejarse llevar por dos actores que saben muy bien lo que están haciendo. La puesta de Diego Reinhold busca no entorpecer el juego de los intérpretes, y lo logra a partir de un truco muy burdo ante cada cambio de vestuario y de peluca que es celebrado recurrentemente por un público que claramente va a ver a Presta, a disfrutar de su humor y su capacidad de juego que lo puede llevar al más maravilloso disparate. Entre ella y yo es un espectáculo que es lo que vende, honestidad en estado puro sin ningún tipo de pretenciosidad. En el Paseo La Plaza.

Por Federico Irazábal

Música

Sergio Pángaro

Mundo paralelo de la canción romántica

Fuente: LA NACION

Camisa blanca, traje rosa pálido con corbata al tono, y una flor en el ojal, para una tarde de verano. Pero si el plan es nocturno será mejor optar por un ambo oscuro, cruzado, y moñito al cuello. Definitivamente, el plan es nocturno, de medianoche. La cita es con el bolero. En realidad, con un cantor de boleros, en el sótano de Bebop Club, Moreno 364. Mañana, a las 23.50.

Quizás la primera confusión entre cantor y bolero sea que la canción y quién la canta son parte de lo mismo en pleno siglo XXI. El presente del bolero es una especie de moda retro o mundo paralelo. Cada uno lo tomará como prefiera. Para algunos será esa moda de otro tiempo, que hoy puede sonar hasta un poco cursi. Para otros, la música romántica por excelencia, que forma parte de una dimensión que coexiste con la crueldad del mundo actual.

Sergio Pángaro, que lleva un par de décadas cantando boleros (y otras músicas), bordea lo kitsch para plantar un personaje y una voz por la que transcurre esa canción romántica por excelencia.

Por Mauro Apicella

Café Concert

Noche lírica

Entre la ópera y las comedias musicales

Fuente: LA NACION

Los amantes de la ópera y del teatro musical tienen el espectáculo ideal en esta propuesta que fusiona ambos géneros. En noche lírica, los cantantes Paula Cefali, Federico Rodríguez Salcedo y Guillermo Gallardo hacen gala de sus excepcionales voces para interpretar un repertorio exquisito, en la sala Cortazar, del Paseo La Plaza. Cefali, de voz tan potente como clara, y Rodríguez Salcedo, exquisito barítono, junto con invitados especiales, comparten los dúos "Wishing You Were Somehow Here Again", de El fantasma de la Ópera; "Take Me As I Am", de Jeckyll &Hyde; y "No eres dios", de Calígula. En tanto que con Guillermo Gallardo ofrecen lo mejor de la lírica con "Te Partiro". Las interpretaciones que Rodríguez Salcedo hace de "The Music of the Night", de El fantasma de la Ópera, y de "Some Enchanted Evening", de South Pacific, son sublimes. Un detalle interesante de esta propuesta, que va los viernes, a las 20, es que el repertorio suele renovarse cada semana. Algunos invitados frencuentes son Ian Casas Paoloni y Bettiana Bueno.

Por Pablo Gorlero