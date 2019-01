Scaloni confía en el regreso: "Con Messi tenemos buenas sensaciones"

Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Aguilar

24 de enero de 2019 • 21:01

RIO DE JANEIRO - El entrenador argentino, Lionel Scaloni, se refirió a la posibilidad de que su tocayo Messi vuelva a jugar para la selección en la Copa América. Y reiteró que mantendrá una charla con él en los próximos días, antes de la lista para la doble fecha FIFA de marzo (aunque para Argentina todavía sea simple, porque no tiene rival designado para el segundo partido): "Seguramente hablemos en estos días con Messi, antes de la lista de marzo. Imagino como tantos de los compañeros de la selección que habrán visto el sorteo y con quién les toca, porque sé que es así. Cuando llegue la hora hablaremos con él y tenemos buenas sensaciones. Ojalá pueda estar. Pero sobre todas las cosas, que sea feliz. Y si viene, que lo sea", dijo Scaloni en la zona mixta luego del sorteo de la Copa América realizado en la Ciudad de las Artes de Río de Janeiro.

Ante la consulta de LA NACION sobre si imagina un equipo con el capitán y otro sin él, Scaloni respondió: "Por ahora, él no estuvo. Y no puedo pensar en algo que todavía no sé qué va a pasar. Como dije en la última entrevista, me gustaría que esté". Más allá de los nombres propios, el DT aclaró: "Lo más importante es la selección. Es Argentina. Que estos chicos sigan jugando. Una copa América en Brasil. Vamos a competir. Le vamos a dar guerra a quien toque. Eso es lo más importante".

El DT confirmado en su cargo para el torneo continental también se refirió a los viajes que deberán encarar los hinchas para ver al equipo (los tres primeros partidos en tres ciudades distintas) y se mostró seguro de que los simpatizantes se volcarán con la selección: "Lo único importante aquí, para la gente, son los desplazamientos. Para nosotros, el aficionado es importante. Queremos acercarnos a ellos. Necesitamos de ellos. Lógicamente, cuanto más cerca de Argentina estén las ciudades era mejor, pero confiamos en que la gente vendrá igual, se contagiará con este equipo. Estamos convencidos de eso".

Sobre el sorteo, el exfutbolista de Deportivo La Coruña (España), entre otros equipos, optó por no poner excusas: "El grupo de Uruguay tampoco es fácil. Chile también es difícil. Si das vueltas siempre vas a buscar un pero. No tenemos que mirar eso, sino el funcionamiento, que los chicos que están jugando ahora jueguen una Copa América, compitan en una Copa América con todo lo que eso conlleva. Y no mirar qué grupo o con quién nos hubiera tocado si hubiera sido del otro lado, porque esta competición es muy complicada. Sudamérica es muy complicada. Y no vale la pena mirar atrás. Lo que venga, que sea positivo y nada más".