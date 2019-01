El pobre Luis: parrilla de corte futbolero

Crédito: Diego Spivacow/AFV

Alicia Delgado SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de enero de 2019

Puntaje: 8

Dónde: Arribeños 2393, Capital teléfono: 4780-5847, 4782-4488. Otros: Lunes a sábados, de noche. Todas las tarjetas. 180 cubiertos. Servicio de mesa $55.

El arte para asar de Luis Acuña, que recibía a los más destacados cocineros de la ciudad cuando dejaban sus restaurantes bien tarde cada noche, sobrevive después de su partida en manos de su hijo Liber y sus hermanos, servida en escenario futbolero con las camisetas de los campeones de todos los tiempos. Sin renegar de su profesión de parrillero, el uruguayo practicaba especialidades del país hermano en un espectacular y costoso armazón de diseño propio con dos tirajes y campanas de cobre, a leña de quebracho y carbón, con cortes propios y charrúas, como el lomo con hueso o costilla de lomo ($620 la media porción) y la colita de cuadril entera, entre otros cortes clásicos.

Crédito: Diego Spivacow/AFV

Liber Acuña, egresado del IAG, sigue los pasos de su padre en la esquina de Núñez de look industrial. Los fanáticos de las vísceras las piden a la tela, riñones e hígado, envueltos a la francesa en la crépine de cerdo (100-110). Y las mollejas de corazón (165) asadas enteras, crocantes y tiernísimas, tocadas por sal de mar; los chorizos y morcillas son de productores elegidos. Todo merece una panera más interesante, como en toda la gastronomía actual. Animalitos de menor talla salen de la parrilla. El matambrito y bondiola de cerdo (470-440), el tierno cochinillo (550) ciertos días de la semana, a la parrilla y no al horno (550). No falta el salmón tan rico a las brasas. Buenas empanadas de carne fritas (50). Guarniciones clásicas, como espinacas a la crema (140) y papas fritas. Abajo, ambiente más tranquilo. Mesas en blanco, servilletas grandes. Los turistas deliran por las 420 camisetas de campeones. Siempre a tope.

Crédito: Diego Spivacow/AFV

Especialidades

Pamplonas de lomo, pollo o cerdo rellenas con jamón o panceta, queso y morrones. Chuleta con huevos fritos, morrones, papas y panceta (790)

Vinos

Lista con 100 etiquetas. Botellas de 375 cc. La edición especial 30 Aniversario 2018 es un Blend de Cabernet Franc y Malbec de Viña Olivia