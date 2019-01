¿Qué ocurrió en la semana más exclusiva de la temporada parisina?

Los malabares empoderaron a la mujeres de Dior. El desfile se realizó en una carpa diseñada por Bureau Betak, la empresa del marido de la argentina Sofía Sánchez Barrenechea. Este circo fashion fue uno de los espectáculos destacados de la semana de alta costura

Cuando se habla de alta costura lo primero que viene a la mente son espectaculares vestidos de fiesta. Una apreciación correcta pero limitada para el concepto que engloba. Los detalles más importantes son los que no se ven. Como una buena edificación, construida de abajo hacia arriba y de adentro hacia fuera, cada una de las llamadas prendas couture tienen una construcción interna y precisa que sostiene los ornamentos que están a la vista. El saco neto negro con solapa blanca sin decoraciones que abrió el desfile de Givenchy también tiene todo lo que se necesita para ser una prenda de alta costura. No olvidemos que un saco puede llevar 1000 horas de trabajo y ser realizado por más de una persona.

Givenchy

El desfile de Viktor & Rolf fue un sueño onírico en el que la ropa hablaba. Cada vestido tenía el volumen al máximo en los volados y las siluetas evasé, que en algunos casos llegaban hasta ser trapecio. Y en los mensajes, la moda gritó desde la ropa verdades que no siempre se dicen, mensajes políticos, críticas sociales e imágenes comprometidas. Metros de tul de colores daban vida a vestidos exagerados que si se miran en detalle, recrean formas propias de los diseñadores. No photos please, exhibía el vestido verde, amarillo y lila del comienzo, mientras se oían los sonidos de los flashes de los fotógrafos. "Creeme, soy un mentiroso" y "Perdón llego tarde porque no quería venir" fueron otros de los mensajes.

Viktor Rolf

En Instagram se pudieron ver imágenes únicas en directo. Ver bailar a Tilda Swinton, Sofía Coppola y a los diseñadores Alber Elbaz, Haider Ackerman e Iris Van Herpen en la exclusiva fiesta de Cartier fue casi ser parte de la coreografía. Invitada de lujo hubo un show aparte, el de Celine Dion, quien cantaba en voz baja mientras esperaba que empiecen los desfiles o gesticulaba, brazos incluidos, ante los vestidos de Giorgio Armani. La frutilla de la torta fue la emoción en la primera fila del desfile de Valentino que comenzó con el tercer vestido.

Las presentaciones durante la semana también incluyeron lanzamientos. Las más importantes firmas de joyas aprovechan para mostrar sus más caras creaciones. Chanel, Louis Vuitton, Chopard y Cartier presentaron sus piezas en sus maisons.

Chanel, como otras firmas de lujo, presentó su colección de joyas. Fuente: LA NACION - Crédito: Agustina Cattaneo

. Fuente: LA NACION - Crédito: Agustina Cattaneo

También algunas marcas hacen lo mismo aunque no se trate de colecciones couture. Miu Miu, por ejemplo, convocó a deleitarse con las nuevas propuestas pre-fall 2019. La colección está inspirada en la princesa Diana de los años 80, cuando era Diana Spencer.

Miu Miu se inspiró en el look de Diana Spencer en los años 80

La semana aprovecha la audiencia VIP y la presencia de la prensa especializada de todo el mundo para demostrar por qué París sigue siendo la cuna de la moda. La muestra del guardarropas de Catherine Deneuve diseñado por Yves Saint Laurent fue presentado en el Musée Yves Saint Laurent Paris (5 Avenue Marceau) y mereció una fiesta más a la noche. Ayer se subastaron 300 prendas por la casa Christie's vía internet. Se incluyeron el vestido corto que llevó en 1969 cuando conoció al director de cine Alfred Hitchcock, el vestido de muselina de seda negra y plumas rosas de avestruz que usó en los Oscars en 1993, y el smoking que vistió cuando posó junto a Saint Laurent para el fotógrafo Helmut Newton.

La colección de Yves Saint Laurent especialmente diseñada para Catherine Deneuve

En el lujoso Le Meurice, Tatiana Santo Domingo y su socia Dana Alikhani colgaron las nuevas propuestas de Muzungu Sisters, la marca que poseen desde el 2009 con diseños con estampados que priman en vestidos de corte bohemio. Una presentación que incluyó vips amigas de la princesa de Mónaco y esposa de Andrea Casiraghi.

Pour les femmes

El desfile de Maria Grazia Chiuri en Christian Dior es un pensamiento contemporáneo, de mujer a mujeres. Si bien el circo, al igual que la temporada pasada la danza, es un tema trillado, la diseñadora se encargó de darle una vueltita más de rosca. El show ocurrió en una carpa diseñada por Bureau Betak, la empresa top de Alexandre de Betak, marido de la argentina Sofía Sánchez Barrenechea, en los jardines del Musée Rodin. Sobre el piso damero estuvieron las acrobacias de Mimbre, la compañía de circo femenina inglesa dirigida por la coreógrafa israelí Sharon Eyal. La colección es ropa pensada por una mujer, diseñada para mujeres: los mensajes de Maria Grazia Chiuri no tienen doble lectura. Es en la ropa de día y los vestidos cortos donde habita el punto de riesgo y todo se vuelve nuevo gracias a las transparencias en mini vestidos que revelan casi todo el cuerpo. Los vestidos largos y de gala son más de lo mismo. Los malabares empoderan a las mujeres.

El desfile fue en el Museo de Arte Moderno, en el 16th arrondissement, cerca de la maison de Balzac, la casa donde vivió el novelista Honoré Balzac. En la zona chic por excelencia la audiencia acudió a una de los desfiles más destacados. Blanched Canvas, lienzo en blanco, es el nombre de la colección alta costura de Givenchy por Clare Waifgt Keller. Si bien durante la gestión de Riccardo Tisci en la etiqueta hubo diseños de alta costura, no hubo desfiles, todo se limitaba a presentaciones sin público. A partir del año pasado Givenchy está dentro del calendario oficial de desfiles de alta costura. Desde la colección de prêt-à-porter verano 2003 de John Galliano para Christian Dior que el vinilo no aparecía de manera tan contundente. Ideal para adoratrices de la couture. El recurso de estilismo, una idea en conjunto de la diseñadora con su estilista, la alemana Suzanne Koller, permitió destacar aún mas la calidad exclusiva de las prendas. Waight Keller combina la flema inglesa de sus raíces con la elegancia francesa más tradicional y logra una colección moderna en términos de siluetas y prendas.

La identidad visual es todo

En el desfile prêt-à-porter verano 2019 de Maison Margiela, John Galliano, su director creativo, colocó teléfonos en los tobillos de las modelos que registraban lo que sucedía mientras desfilaban, y pantallas en las mochilas con diferentes imágenes. Para Galliano el exceso nunca es suficiente y esta vez continúa con ese pensamiento y alude al exceso de información en una colección de alta costura fiel a su estilo con vestidos conceptuales propios de la maison. En Margiela Artisanal el caos visual de colores, estampas, materiales y piezas deconstruidas se resume en el género fluido de los y las modelos donde no hay sexo determinado a la vista. Galliano continúa contando la historia que empezó el año pasado con la creación del perfume Mutiny que personifica la diversidad.

Maison Margiela

El show de Jean Paul Gaultier también está en el cabaret. Lo hace en el parisino Folies Bergère desde la obra Fashion Freak Show en la que cuenta su trayectoria a través de medio siglo de moda en un musical cuyo vestuario son históricas piezas de alta costura. Desde que sus presentaciones de moda se redujeran solamente a la alta costura, cada temporada Gaultier Paris es uno de los eventos más esperados. En la cabeza del designer se mezclan ideas como el mar y Japón. Aparecen formas opuestas que se parecen. Los hombros de los sacos recuerdan a las aletas del tiburón y a las cúpulas de las casas tradicionales japonesas; el juego de drapeados son aptos para un complejo origami y para simular los filamentos de las medusas. Y así fue fácil intercalar nuevas versiones de sus famosas rayas marineras en nuevas piezas exclusivas. Hay un trabajo arquitectónico que tiene altos puntos de exposición a través de técnicas propias de la alta costura. La cita no hubiera sido completa sin el cierre de Dita Von Teese, la reina del burlesque.

En Balmain, Olivier Rousteing está reviviendo el sueño. Luego de 16 años, la casa de costuras creada por Pierre Alexandre Claudius Balmain en 1945, presentó la vuelta a la alta costura. Un revival muy libre respecto del archivo, sobre todo si consideramos que el legado original fueron diseños elegantes con gran influencia de la silueta Bar de Christian Dior del 47. ¿Y la era Oscar de la Renta (1993-2002)? Muy años 90, con pieles, brocatos y bordados. Son esos bordados los que toman la posta en la nueva temporada: en un exacerbado puntillismo por los detalles conviven plumas, perlas, cadenas y cristales en una silueta exagerada, arquitectónica y geométrica donde se destacan el rectángulo, el círculo y el cuadrado. Las plumas fascinaron a monsieur Balmain y están muy bien representadas y actualizadas por plumas de cuero en un traje escultural en el que 6 costureras trabajaron a 1200 horas.

Balmain

Olivier Rousteing revive el sueño de Balmain

Porque al fin y al cabo es moda, en la alta costura también existen las tendencias

Los highlights destacan flecos en casi todas firmas, desde los mas conceptuales de Margiela Artisanal, los coloridos de Givenchy, los brillantes de Armani Privé, los elegantes de Valentino hasta los de seda símil denim en Gaultier París.

destacan en casi todas firmas, desde los mas conceptuales de Margiela Artisanal, los coloridos de Givenchy, los brillantes de Armani Privé, los elegantes de Valentino hasta los de seda símil denim en Gaultier París. El tul parece ser el material favorito para causar alta impresión. Giambattista Valli volvió a sorprender con un final a puro volumen. Para el dúo detrás de Viktor & Rolf fue el lienzo para sus mensajes políticos que se volvieron virales instantáneamente. Jean Paul Gaultier recrea las olas del mar para su inspiración marítima.

parece ser el material favorito para causar alta impresión. Giambattista Valli volvió a sorprender con un final a puro volumen. Para el dúo detrás de Viktor & Rolf fue el lienzo para sus mensajes políticos que se volvieron virales instantáneamente. Jean Paul Gaultier recrea las olas del mar para su inspiración marítima. Elemento femenino por excelencia, los moños coparon algunos vestidos. Givenchy y Valentino los proponen gigantes en la espalda, en Alexandre Vauthier le hacen frente a la pechera y en Azzaro los diseños de Maxime Simoëns se ubican a la cadera.

coparon algunos vestidos. Givenchy y Valentino los proponen gigantes en la espalda, en Alexandre Vauthier le hacen frente a la pechera y en Azzaro los diseños de Maxime Simoëns se ubican a la cadera. Las plumas se colaron de los desfiles de prêt-à-porter y renacen como aves del paraíso en Margiela Artisanal, Valentino, Armani Privé y Schiaparelli.

se colaron de los desfiles de prêt-à-porter y renacen como aves del paraíso en Margiela Artisanal, Valentino, Armani Privé y Schiaparelli. El body, adquiere forma de traje de baño para la novia de Chanel y para Elie Saab es más red carpet. Esta tendencia tiene su antecedente en la versión de Anthony Vaccarello para Saint Laurent verano 2019.