PROGRESO, Santa Fe.- Progreso, el pueblo de 3000 habitantes, en el oeste de Santa Fe, donde se crió Emiliano Sala, está apagado, triste, y, en silencio, llora su desaparición. Los familiares y un grupo de amigos del jugador no se resignan a que finalice la búsqueda del avión en el que viajaba el exfutbolista del Nantes, como anunció ayer la policía británica.

Esa noticia fue una puntada aguda en la trama de la tragedia que se desató hace cuatro días, cuando el avión que había despegado en Nantes, donde el delantero había ido a despedirse de sus compañeros y a terminar unos trámites tras su pase al Cardiff, desapareció en el Canal de la Mancha. Fue un segundo capítulo cargado de dolor en esta historia. Y tomó a la familia por sorpresa.

Los hermanos de Emiliano, Romina y Darío, y su padre, Horacio, pidieron al gobierno argentino que presionara a Gran Bretaña para que continuara con los operativos de búsqueda y rescate en el Canal de la Mancha, que ayer la policía británica dio por finalizados.

En medio de llantos y un trance de profundo dolor, Romina Sala pidió a su llegada a Cardiff, Gales, que "por favor que no paren de buscar" a Emiliano. La joven no encontraba las palabras para expresar esa sensación de cierto abandono. "Que se pongan un poco en la piel de nosotros. Yo siento que ellos están vivos, que están bien, que nos están esperando. Pido por favor que no paren de buscarlos ", imploró.

Darío hizo lo propio en la cancha del club San Martín, en Progreso, junto a su padre. Allí Emiliano jugó en las categorías sexta, séptima y octava antes de pasar al proyecto Crecer, en San Francisco, Córdoba, donde a través de un convenio con el Bordeaux de Francia le dio la posibilidad al jugador de emigrar. Darío redobló su pedido al gobierno argentino para que presionara a Gran Bretaña, con el objetivo de que no se suspendan los operativos para hallar a su hermano.

"Le pido al presidente que interceda y tome cartas en el asunto para meter presión y que se reanude la búsqueda. La búsqueda tiene que seguir, no se puede parar y los vamos a encontrar", aseguró Darío, en medio de un calor sofocante, en la sede del club, donde el año pasado, Emiliano disfrutó de uno de los partidos del seleccionado argentino en la Copa del Mundo junto a los jugadores de la primera, que salieron en quinta posición el año pasado en la liga esperancina, donde juegan 32 equipos de la región.

En la puerta del club San Martín, donde Emiliano siempre jugó de 9, según el presidente de la entidad, Daniel Ribero, se habían colgados carteles de todo tipo y color, con la misma consigna que plantearon los familiares del jugador: "Que la búsqueda continúe".

En el club, el plantel de la primera suspendió la pretemporada después de la desaparición de Sala. "La tristeza en San Martín es enorme", admitió Ribero, quien definió a Emiliano como "un chico de buen corazón, de perfil bajo, que la peleó durante toda su vida para alcanzar la cima".

Después de la reunión en el club, atravesada por una profunda desazón de la familia y los amigos, los habitantes de Progreso se concentraron pasadas las 20.30 en la plaza de los Colonizadores, el principal lugar de encuentro en esa pequeña localidad de 3000 habitantes.

Poco a poco los vecinos fueron llegando y se arremolinaron en el centro, en torno a un monolito en honor a los colonizadores suizos y alemanes. Horacio, el padre de Emiliano, fue uno de los primeros en llegar al lugar. Cansado y agobiado por el calor y la tristeza se sentó en el borde de una fuente. Miraba a los amigos de Emiliano que no faltaron a la cita, con las camisetas que el 9 les había regalado durante su corta carrera.

Martín Molteni, uno de los amigos más cercanos de Emiliano, reveló a LA NACION que durante la tarde la familia recibió una comunicación de la Cancillería argentina en la que -según este joven- le expresaron que el gobierno argentino había enviado una solicitud a Gran Bretaña para que se continuara con la búsqueda del avión y del jugador y el piloto.

Martín contó que la familia y los amigos "están en medio de una incertidumbre muy grande, porque ni siquiera se sabe cuántos pasajeros y tripulantes iban en el avión que desapareció. No sabemos dónde se va a investigar este caso, si en Francia o en Gran Bretaña". "Esta situación agrava todo el dolor que tienen la familia y los amigos de Emiliano", apuntó.

Cerca de las 21 en la plaza los vecinos trataron de amucharse un poco más. A pesar del intenso sopor, tras una tarde tórrida, buscaron rozarse para rezar un rosario y rogar por la aparición de Emiliano. Ni siquiera fue bronca lo que aglutinó las miradas de los vecinos de Progreso. Se impuso el dolor, sobre todo por conocer de cerca la historia de esfuerzo y pasión de Emiliano. "Es un chico que la hizo desde abajo, que se esforzó y cuando tuvo todo en sus manos le pasó esto. Es muy triste", asumió Carlos Sánchez, un comisionista que prefirió dejar sus labores en su casa e ir a la plaza a exponer su pesar, como el resto de los vecinos de Progreso.