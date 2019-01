Premios Oscar 2019: Estados Unidos le negó la visa a uno de los actores de Roma

José Antonio Guerrero, el intérprete de Fermín en el film de Alfonso Cuarón, no pierde las esperanzas de poder participar de la ceremonia

Roma es una de las grandes candidatas a adueñarse de la noche de entrega de los premios Oscar. Es que, además de ser una de las favoritas, la película de Alfonso Cuarón cuenta con nada menos que 10 nominaciones y puede convertirse, además, en la primera película estrenada en una plataforma de streaming que se quede con alguna de las preciadas estatuillas. De aquella gran velada formarán parte, claro, el director, la actriz Yalitza Aparicio y parte del equipo de filmación, pero todo indica que uno de los protagonistas deberá conformarse con seguir las alternativas de la ceremonia desde su casa, en su México natal.

La idea de Jorge Antonio Guerrero, el intérprete que encarnó a Fermín, era compartir con el resto del equipo las distintas conferencias, galas y premiaciones, pero debido a las estrictas medidas migratorias del gobierno de Donald Trump, no pudo conseguir la visa para entrar a los Estados Unidos.

"Fui invitado desde finales del año pasado tanto a algunas proyecciones como a los Globo de Oro y, desde luego, a los premios Oscar, pero desafortunadamente cuando tramité la visa no me la quisieron dar", contó al programa de televisión De Primera Mano.

Luego, en una entrevista concedida a la revista Quien dio más precisiones: "El primer intento fue a principios del año pasado. En ese entonces, yo todavía no tenía noticias relacionadas a la película ( Roma). En ese momento, mis razones eran turísticas únicamente. Me la niegan, y por octubre o noviembre, que ya se había estrenado en el Festival de Morelia, es cuando me empiezan a hacer estas invitaciones de parte de Netflix, tanto para alfombras rojas como a los Globo de Oro".

"Expresamente, llevé una carta que no quisieron leer. En mi segundo intento, decían que yo iba a trabajar, y yo contesté que no, que iba como invitado. Y este último intento fue poco memorable, parecía que había hasta un enfado de parte de la señorita que me entrevistó", reveló Guerrero.

Guerrero junto Yalitza Aparicio en una de las escenas de la película

Además, el actor que interpretó al cadete Tello en la miniserie que relata la vida de Luis Miguel, agregó: "Lo que pasa es que te hacen un cuestionario sobre tu formación, cuántas veces has salido del país y con base en eso se van haciendo un perfil, no sé. Pero no siempre te piden el material que tú llevas. En esta ocasión, para mí era importante que la cónsul pudiera leer la carta. Yo todo el tiempo dije que era invitado de la película que Alfonso Cuarón había hecho en México".

A pesar de que el tiempo corre y es muy posible que no pueda asistir a la 91 entrega de los premios Oscar, que se llevará a cabo el 24 de febrero en el Teatro Dolby de Los Ángeles, nada parece empañar el orgullo y la felicidad de Guerrero. "Ojalá, ojalá, y lo digo con todo mi corazón, Yalitza se lleve el Oscar. Imagínate, estoy pensando más en eso. Y eventualmente, si se puede tramitar la visa, mucho mejor", expresó.

Como antecedente inmediato, en 2017, el realizador iraní Asghar Farhadi -cuyo film El viajante competía en la categoría mejor película extranjera-, no pudo asistir a la gala de premiación como consecuencia de las restricciones sobre inmigración impuestas por el presidente estadounidense Donald Trump.