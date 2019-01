Aire fuego: la preciosa voz de la poesía

Susana Freire SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de enero de 2019

Aire fuego

Nuestra opinión: buena

Libro: Thelma Biral, Francisco Pesqueira y Emiliano Samar. Intérpretes: Thelma Biral y Francisco Pesqueira. Músico: Pepo Lapouble. Dirección: Emiliano Samar. Duración: 75 minutos. Teatro: Maipo. Funciones: martes, a las 20.30.

Sobre el escenario se encuentran Thelma Biral y Francisco Pesqueira que no son personajes, sino una actriz y un actor que evocan momentos de su pasado y de sus anhelos. No son autobiografías sino un pretexto para poder resaltar el poder de la palabra.

Están ahí unidos por una experiencia vivida por Pesqueira cuando, siendo niño, en 1978, fue con sus padres a ver Doña Rosita, la soltera, de García Lorca, que protagonizaba Biral, y sintió en ese momento que él iba a ser actor. Aquel encuentro los unió en el pasado y los reubicó en el presente. Para recordar aquel instante reproducen la despedida de Rosita y su amado y es en ese momento donde la palabra del poeta se acrecienta en la interpretación de la actriz.

Aunque Lorca sobrevuela el escenario con otro poema como "El romance de la luna", no faltan a la cita Pablo Neruda, Rafael del Estad, Mario Benedetti, Arturo Capdevilla, Juana de Ibarbourou, Amado Nervo, Alfonsina Storni. También la música está presente en temas como "Zamba de Alberdi", "Siempre se vuelve a Buenos Aires", "Mi ciudad y mi gente", "El viejo varieté" o "Alfonsina y el mar". No podía faltar el turno de la TV, donde se rescata la figura de Alberto Migré y del cine donde revaloriza Desde el abismo, que filmó con Fernando Ayala, donde da vida a una alcohólica. Al final se vuelve a Doña Rosita, cuyo texto conmueve cuando acepta el ocaso de un amor que no pudo ser. Aquí el verso se une a la canción, o, para decirlo de otra manera, donde se encuentran una actriz notable y expresiva, y un cantante y actor que está a su altura, complementados por Pepo Lapouble, en teclado.