Las 24 horas de Daytona: Agustín Canapino superó las expectativas

El Cadillac se clasificó 7° en la primera tanda de ensayos Fuente: Archivo - Crédito: Richard Prince

Alberto Cantore SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de enero de 2019 • 12:42

El resultado de una clasificación en una carrera de larga duración, como las 24 Horas de Daytona, es un registro parcial para los equipos. Por esa razón, cuando el británico Oliver Jarvis (Mazda Team Joest) señaló la mejor vuelta cronometrada el festejo quedó reducido a unas palmadas dentro de la estructura que presenta dos autos en la clase DPi. Pero dentro de las estadísticas asoman factores que destacan algunas performances. Agustín Canapino volvió a sorprender al paddock como ocurrió dos semanas atrás, durante el Roar Before, las primeras pruebas en el Daytona International Speedway. No solo por la 7ma posición, si no porque ubicó al Cadillac del Juncos Racing como el mejor auto entre los privados. El ritmo y la velocidad del arrecifeño superaron las expectativas.

"Todo fue mucho mejor de lo imaginado, porque quedamos a solo dos décimas del mejor Cadillac, aunque nuestra meta era medirnos con los autos no oficiales y a ellos los superamos por más de 6/10. La clasificación es anecdótica en una carrera de este tipo, pero es bueno saber que estamos con el ritmo y velocidad de los mejores Cadillac. Nadie lo entiende, pero lo que logró el equipo de Ricardo Juncos es impresionante y por eso el paddock habla de lo que estamos haciendo", señaló Canapino, que dos veces quedó tercero en el clasificador durante la sesión.

El arrecifeño empezó a dejar su sello durante la segunda prueba libre de ayer, cuando quedó en el 5º puesto, para ser el segundo mejor Cadillac. "La práctica fue excelente, pero el objetivo siempre fue estar entre el octavo o noveno lugar en la clasificación. Nuestra metas es ser el Nº 1 entre los privados, eso lo tenemos muy claro y lo queremos remarcar, porque la diferencia de presupuesto con los equipos oficiales es muy grande. Apuntando a eso, después todo lo que venga de arriba será un mayor rédito para el Juncos Racing, que demostró estar a la altura", dijo el arrecifeño, que estuvo acompañado por su padre Alberto.

Los Cadillac que condujeron el brasileño Felipe Nasr (Whelen Engineering Racing) y Jordan Taylor (Konica Minolta Cadillac, que también tiene como tripulante al español Fernando Alonso, excampeón de la Fórmula Uno) en los 15 minutos de clasificación fueron los que relegaron por escaso margen a Canapino, que giró ocho veces, con un tiempo de 1m34s679/1000, a 994/1000 del poleman. "Sin dudas que sigue aprendiendo en cada salida a pista. Hizo un trabajo fantástico", elogió Ricardo Juncos al argentino.

Después de la prueba nocturna, el Cadillac N°50 volverá hoy a la pista para el último entrenamiento. Mañana, a las 16.35, la señal de largada para el sueño americano