Eugenia Tobal y el mensaje para su amigo Arnaldo André

La actriz le expresó su cariño luego de que el actor contara el altercado que tuvo con Nicolás Cabré en 2011

25 de enero de 2019 • 11:10

Esta semana Eugenia Tobal le demostró a Arnaldo André todo el afecto que le tiene y lo hizo luego de que el actor explicara por qué fue la pelea que tuvo en 2011 con Nicolás Cabré cuando protagonizaban Los Únicos, en el teatro y cómo había perdido contacto con ella durante el tiempo que estuvo en pareja con el joven galán.

"Yo era muy, muy amigo de Eugenia, muy amigo. Ellos [Tobal y Cabré] se casaron y a partir de eso Eugenia ya no era la misma, sus abrazos no eran iguales y lo mismo pasaba cuando hablábamos en el teatro. Sentí que me habían sacado a mi amiga también. Creo que eso fue lo que más me dolió", había detallado André en Intrusos.

Además había recordado que tras finalizar su participación en la tira, se enteró de la escandalosa separación de Tobal y Cabré , que recordemos se dio luego de que ella perdiera un embarazo y en medio de rumores que daban cuenta de que él le era infiel con la China Suárez: "Después me fui a Paraguay, vi en las revistas todo lo que había pasado entre ellos y ni bien llegué la llamé. Ella me explicó todo y yo le expliqué lo mío. Ya está. La recuperé".

Luego de estas declaraciones, Tobal le devolvió los elogios a su amigo de manera pública, a través de las redes sociales: "Te amo, @andrearnaldo. Mucho". Esto da cuenta de la amistad que aún los une luego de la mala experiencia del actor con Cabré y del triste final que tuvo la relación entre la actriz y el actual novio de Laurita Fernández.