Ibbotson, el piloto que desapareció junto a Emiliano Sala

La policía de Guernsey decidió ayer al mediodía de la Argentina dar por finalizada la búsqueda de Emiliano Sala y el piloto David Ibbotson, quienes desaparecieron el pasado lunes en un vuelo que atravesaba el Canal de la Mancha, desde Nantes hasta Cardiff. Se tomó esta medida pese al desesperado pedido de la familia del delantero argentino y a los miles de fanáticos, que solicitaron a los rescatistas continuar con el rastreo por las islas.

Lo cierto es que, tras finalizar la búsqueda, comenzó la investigación formal de lo que pudo haber sucedido con el avión, al tiempo que los medios ingleses empezaron a apuntar hacia el piloto, David Ibbotson. Según remarca Daily Mirror, el hombre de 59 años no contaba con una licencia para el vuelo que realizó.

Según indican los medios británicos, la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) alertó que Ibbotson contaba con una licencia que había conseguido en los Estados Unidos, pero que servía para vuelos privados y no para los comerciales. Como parte de la investigación se le solicitará a la Autoridad de Aviación Civil, que regula las licencias de pilotos, que confirme si Ibbotson tenía las "calificaciones para volar 'a ciegas' por la noche o con mal tiempo".

La licencia de Ibbotson, según los medios ingleses

La licencia que tenía el piloto británico era para vuelos privados, que le permite llevar pasajeros siempre y cuando "no se beneficie de ningún viaje". Sin embargo, están investigando si le pagaron al piloto. Si esa cifra "superara los costos de combustible y gastos para llevar a Sala de Francia a Gran Bretaña", se lo clasificaría como un vuelo comercial.

El vuelo al que se subió Emiliano Sala lo consiguió Mark McKay, un empresario que participó de la trasnferencia del delantero argentino a Cardiff. "Puedo confirmar que cuando Emiliano y Melissa N'Diaye (su representante) manifestaron su deseo de viajar a Nantes después de firmar el contrato comencé a buscar un vuelo privado para llevarlo a Nantes el sábado por la mañana", sostuvo el empresario, de 32 años. "Ahí conseguimos un avión disponible para que vuelve a Nantes y que podía permanecer allí hasta que regresara a Cardiff", agregó. Si los investigadores creen que el vuelo violó la ley, podrían procesar a cualquiera de los involucrados en la reserva del avión.

Piloto, ingeniero... y DJ

A un avión así se subió Emiliano Sala para viajar de Nantes a Cardiff

El piloto David Ibbotson tenía 59 años, casado con cuatro hijos. Vivía con su esposa Nora cerca de Scunthorpe, Lincolnshire. "Es un excelente piloto con miles de horas de experiencia. Siempre lo hizo por diversión, no sé si le pagaron por volar en los 20 años que lo conocí. Si que nunca tomó un avión que no podía manejar", revela un amigo del piloto según el diario The Sun.

Lo cierto es que Ibbotson se había recibido como ingeniero en gas, pero que trabajaba principalmente como plomero. Además de su fanatismo por los aviones, era DJ en su tiempo libre. "Siempre fue el alma de la fiesta", revelan los medios ingleses.

Paracaidista experimentado, Ibbotson, solía publicar videos de sus saltos. "Lo hago por diversión", decía. Fue miembro registrado de la Asociación Británica de Paracaidistas hasta 2009. Después se convirtió en piloto.

Según consignó el medio británico The Sun", uno de los amigos de Ibbotson sostuvo: "Siempre pensé que era mejor plomero que piloto".