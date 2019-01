Julia Mengolini sobre las fotos hot de Jimena Barón: "Eso no es empoderamiento"

La periodista opinó sobre las imágenes que comparte la actriz en Instagram y hubo un debate en redes sociales entre distintas posturas del feminismo. Foto: Instagram

El jueves por la tarde, lo que comenzó como un chiste por parte de Julia terminó en una toma de postura. La periodista y codirectora de la radio Futurock había lucido su embarazo de cinco meses vía Instagram junto a la frase "últimos días de panza al sol... (ya sé, estoy más pesada que Jimena Barón con su c...)".

Cuando una seguidora la cuestionó por "bardear" a otra mujer, Mengolini aclaró que era un chiste en referencia a la "obsesión" de la actriz con su cola, de la que suele subir muchas fotos a Instagram y alienta a otras mujeres a que se sientan cómodas con su cuerpo y se animen a hacer lo mismo.

Sin embargo, luego se dirigió a Twitter para dejar en claro sus ideas sobre el tópico. "Todo bien con tener un lomazo y postear tres fotos de tu c... por día... Cada una sobrelleva el patriarcado como puede", arrancó.

"Ahora bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud. Capaz me equivoco", dijo.

Hacia la noche, su timeline se había llenado de mujeres que, desde distintas ramas del feminismo , apoyaban o criticaban su forma de pensar. Julia destacó que había recibido muchas respuestas del tipo "si quiero muestro mi c...", y contraatacó: ¡Pero por supuesto, boludas! Hagan de sus c... lo que quieran. Pero sepan que sus c... no se parecen al de Jimena Barón que requiere de muchísimas horas de trabajo diario. Y esa es toda la cuestión."

Además, definió lo que para ella significa "empoderamiento": "Es sentirse hermosa aunque tu belleza no responda a los parámetros culturales que el patriarcado diseñó".

"No puede ser 'sentirte más linda' porque entonces tu 'empoderamiento' está al servicio de los demás. Empoderarte es sentirte más libre.", concluyó.

Mengolini también compartió el hilo en Instagram a través de capturas y aclaró que no tiene nada en contra de Jimena Barón. Por el momento, la actriz y cantante no respondió, ni eligió debatir sobre el tema.