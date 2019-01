El músico contó su cómo fue su traumática infancia, una vez que abandonó su Puerto Rico natal Crédito: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 25 de enero de 2019 • 13:54

El cantante Luis Fonsi , que actualmente ejerce como jurado en la versión española del reality de talentos La Voz, lanzará en una semana su nuevo álbum Vida. En vísperas de ver luz su nuevo proyecto, Fonsi recientemente ha revelado algunos detalles sobre su vida personal, en especifico las difíciles experiencia que tuvo que afrontar en su infancia, cuando dejó Puerto Rico con su familia para mudarse a Orlando, Florida.

En una reciente entrevista que tuvo con El Mundo , expresó que cuando tenía 11 años sufrió discriminación, bullying y racismo en su escuela estadounidense. "Los primeros dos años fueron horribles. Horribles. Horribles... Quisiera olvidarlos. Sufrí bullying y depresión, dejé de estudiar música, me pusieron en un aula de aislamiento para niños que no hablaran inglés. A los dos años le dije a mi padre que me soltara a los leones, que tenía que valerme por mí mismo y me adapté (...). Viví racismo, discriminación, todo... Tuve un momento de rebeldía, de meterme en peleas porque quería defender tanto el hecho de ser latino, me desahogaba por ahí", contó.

El boricua logró romper siete récords Guinness el año pasado con la canción "Despacito", que se convirtió en su éxito sin precedentes. El hit no sólo fue la canción más "escuchada del mundo", sino que también fue el primer vídeo en superar las cinco mil millones de visualizaciones en YouTube , el video "más gustado" en internet y la canción con más semanas en el número uno de la lista Billboard Hot Latin Songs. Además, fue reconocido como el sencillo con mayor número de semanas consecutivas (17, en total) en el primer lugar de la lista Hot 100 de Billboard, el videoclip musical más visto de internet y el más reproducido de un dueto.

Fonsi lanzó esta semana su nuevo sencillo "Sola" , del cual comentó que es "una balada que tiene esencia romántica bajo una producción moderna y minimalista, con influencias del R&B y sello latino". El single pertenece al disco Vida, que saldrá al mercado el 1 de febrero.