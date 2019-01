Máximo Menem le respondió en duros términos a su hermana Zulemita

Máximo Menem Bolocco y su mamá Cecilia Bolocco Crédito: Instagram

A poco más de dos meses de haber sido operado de un tumor cerebral en la clínica Las Condes de Santiago de Chile, Máximo Menem , el hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco , parece llevar una vida normal y activa. Así lo demuestra a través de sus redes sociales con fotos en las que aparece realizando actividades acuáticas en las Islas Caimán, donde veranea junto a su mamá y la pareja de ella, el empresario José Patricio Daire.

Sin embargo, la tranquilidad del joven de 15 años se vio interrumpida por las declaraciones de su hermana Zulemita Menem, quien acusó a la ex Miss Universo de no responder los llamados ni brindar información sobre su salud. Durante el programa Involucrados, la hija del actual senador expresó: "No sé a dónde quiere llegar Cecilia ocultando esta información. Es imposible comunicarse con Bolocco, no le atiende el teléfono a mi papá, que quiere saber sobre la salud de su hijo".

Máximo Menem reaccionó contra esos dichos y salió a defender a su madre a través de su cuenta de Instagram. "Si mi papá quiere saber cómo estoy es muy fácil: me puede llamar cuando quiera", escribió. En sus posteos también comunicó que la última vez que el padre lo llamó fue a fines de diciembre del año pasado y concluyó -con palabras muy fuertes- con un pedido a Zulemita para que deje de arruinarle la vida.

En tanto, días atrás, Cecilia Bolocco ya se había mostrado indignada con Carlos Menem, porque consideró injusto que el expresidente obtuviera un permiso para irse varios días de vacaciones a Punta del Este junto a Zulemita y sus nietos mientras que a Chile solo había viajado para ver a su hijo Máximo por un día durante su internación.

