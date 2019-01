La ex del futbolista dio su versión en respuesta a una seguidora de Instagram. Fuente: Archivo - Crédito: Fuente: Twitter de Rocío Oliva

Las versiones sobre el motivo de la separación de Diego Maradona y Rocío Oliva , su pareja con idas y vueltas desde 2013, no se detienen.

Esta semana, Luis Ventura lanzó en Involucrados una nueva y polémica teoría que le habría llegado de parte del entorno de Verónica Ojeda , con quien se rumorea que el astro del fútbol está nuevamente en pareja.

"Maradona tiene una lesión bastante considerable en uno de sus hombros. Es la consecuencia de una disputa cuerpo a cuerpo entre Diego Maradona y Rocío Oliva en México, la última pelea", aseguró el periodista. "El que terminó en el piso fue Diego. Algunos dicen que lo empujó y rodó por una escalera, otros dicen que lo empujó y cayó mal", dijo.

Rocío no se dio por aludida ante a los dichos de Ventura, pero sí le respondió a una seguidora que indagó sobre el tema en un posteo de Instagram. "¡Obvio que no es verdad!", cerró el tema la ex de Maradona.

A lo largo de la relación, se hicieron públicos varios episodios de violencia de género ejercida por el director técnico, entre ellos el que sucedía en un video en el que su novia le pedía que no le pegue y un episodio en un avión narrado por ella.