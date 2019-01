Lena Headey se emocionó con la escena final de Cersei en Game of Thrones

Lena Headey contó cómo fue el último día de rodaje de GOT 07:01

Lena Headey , la actriz que le da vida a la malísima Cersei Lannister, visitó el programa de Jimmy Kimmel donde no pude evadir algunas preguntas puntuales sobre el final de Game of Thrones , la serie que el próximo 14 de abril estrena su octava -y última- temporada.

Ante la expectativa de los fans, HBO mantiene el total secretismo: se llegó a decir que habían escrito varios finales para que no se filtrara el definitivo y que durante el rodaje unos drones custodiaban las locaciones para que nadie capturara imágenes. Es por eso que los actores, cada vez que hacen notas, se divierten, a veces, dando pistas falsas y, otras, encuentran originales maneras de esquivar las preguntas. Claro que con respecto a la forma en que atravesaron el despegue de sus personajes, en los que trabajan hace 9 años, no hay clausulas de silencio.

Lena, sin su peluca rubia ni su corona de reina, visitó el programa de Kimmel. En una divertida conversación, la actriz británica reveló cómo se vivieron las últimas jornadas de grabación. Además ratificó que leyeron el guion todos juntos y que se vivió con mucha emoción llegar al desenlace de una aventura que comenzó hace ya 8 años. Headey dijo a Kimmel que intentó escabullirse antes de que llegaran los discursos de fin de rodaje, porque sabía que se iba a quebrar, pero no lo logró: la atraparon en el camino. El resto del elenco y la gente de producción la obligaron a quedarse.

"Sabía que David [Benioff] y Dan [Weiss], los creadores, iban a dar discursos y nos iban a dar los dibujos de los storyboards de nuestros personajes. Y, de repente, me emocioné mucho y traté de bajar rápido las escaleras. Pero no pude, me vieron y se apresuraron a atraparme. Entonces dijeron esas palabras y fue muy conmovedor", dijo.

Además admitió que al momento de despedirse de Cersei en escena fue muy movilizante.

Lena no fue la única que habló de ese día. Maisie Williams (Arya Stark) había dicho a The Guardian:"Terminé en la escena perfecta. Estaba sola, Arya siempre estaba sola".

La octava y última temporada de Game of Thrones, la serie que despegó de los libros de George R.R. Martin, podrá verse en abril por la pantalla de HBO. Y finalmente, el invierno parece haber llegado a Westeros.