"Somos de sistemas y tal vez nos conozcas por éxitos como: Si, tenemos guardias pero no somos médicos", fue uno de los memes creados en Twitter por @sysarmy, la comunidad argentina de profesionales de IT

Después del meme del #10yearschallenge que mostró (para bien o para mal) cómo fue el impacto del paso del tiempo en las personas, un nuevo fenómeno viral mantiene entretenida a la comunidad de usuarios de Twitter con las anécdotas sobre sus trabajos y oficios. Sea en su versión anglosajona conocida como "greatest hits" (grandes éxitos) o parafraseando al personaje Troy McClure de Los Simpsons , los tuiteros no dejaron de señalar con ironía y humor los pedidos y exigencias que tienen por sus profesiones.

"Hola! Somos de sistemas y tal vez nos conozcas por éxitos como: Si, tenemos guardias pero no somos médicos", fue una de las publicaciones realizadas por @sysarmy, la comunidad de profesionales IT de la Argentina. A su vez, el tuit citaba a @ForBitchingOnly, que también participó de este meme encadenado: "Hola! Soz azafata y tal vez me conozcas por éxitos como: No, no viajo por el mundo, hago córdoba-salta".

"Hola! Soy maestra y tal vez me conozcas por éxitos como: No, no trabajamos 4 horas", contaba @MissBrazzers sobre su experiencia como docente en el meme de los grandes éxitos que comenzó con un tuit publicado por una madre estadounidense.

"Hola, soy una madre. Tal vez me conozcan por éxitos como Pensé que tu partido había sido cancelado, por favor no le tires gases a tu hermana y por qué hay medias sucias en la heladera", contó Elisabeth desde la cuenta @YoutMomsucksTho.