Gabriel Plaza SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Obtener link Guardar 27 de enero de 2019

"El 14 de mayo de 1982 es la única fecha en mi vida que no me olvido". Juan Carlos Baglietto tiene los ojos vivaces y una fuerza en el gesto que le cambia la actitud corporal. Ese día cambió su vida artística. Baglietto junto a un seleccionado de músicos rosarinos llegaba al estadio Obras Sanitarias. Se libraba la guerra en las Islas Malvinas y toda una generación de jóvenes se descubría cantando los himnos interpretados por ese cantante pelilargo y barbado, de imagen crística.

El lanzamiento del disco debut Tiempos difíciles de Juan Carlos Baglietto se transformó en la presentación oficial de la trova rosarina y desató un fenómeno popular inesperado. "Ibas a todos lados y sonaban 'Mirta, de regreso' y 'Era en abril', recuerda Silvina Garré, otra de las protagonistas del colectivo artístico junto a Baglietto, Adrián Abonizio, Jorge Fandermole, Rubén Goldín y Fabián Gallardo, que conforman esta nueva versión de la trova rosarina que se vuelve a reunir para una presentación en el Festival de Cosquín . Esta noche, la segunda luna tendrá como figuras a Luciano Pereyra, Peteco Carabajal, Destino San Javier y Julieta Marucco.

La formación actual de la trova rosarina con Adrián Abonizio, Jorge Fandermole, Juan Carlos Baglietto, Silivina Garré, Rubén Goldín y Fabíán Gallardo, que se presentan esta noche en el Festival de Cosquín Crédito: Alejandro Guyot

"Si uno mira la historia de cada uno después de lo que pasó en los ochenta hubo una evolución de todos como artistas. La trova no es algo de museo", apunta Fandermole, autor de "Era en abril", uno de los himnos de la trova.

El fenómeno de la trova rosarina emergió en un contexto particular para la música argentina. Tras un decreto de la junta militar que prohibía pasar música en inglés en las radios los sellos empezaron a editar y promocionar a los grupos del rock local. Fue una explosión comercial para un movimiento que no ocupaba espacio en las radios en los ochenta. "Era algo triste que eso pasara por la guerra. Por otro lado se empezó a pasar sólo música en castellano y eso generó una explosión inédita", recuerda Goldín

A un mes de su edición de Tiempos difíciles-compuesto por un repertorio de autores rosarinos, donde figuraba un novel Fito Páez con cinco canciones- fue certificado disco de oro. A fin de año ya se había convertido en uno de los discos más vendidos de 1982 con más de cien mil unidades y Charly García lo elegía como el mejor del año. El productor artístico de la EMI no quería perder el furor del momento y metió al grupo adentro del estudio de grabación para sacar un nuevo álbum, a pocos meses de salir el primero. "Era una locura pero el productor artístico del sello tenía miedo que el furor decayera y que el éxito del primer disco nos matara y quedáramos anclados ahí", apunta Baglietto.

El impacto popular de la trova fue tan fuerte que aparecieron dobles de Baglietto cantando en pueblos perdidos de Rosario y personas anónimas hacían circular mil historias sobre el trasfondo real de las canciones icónicas del grupo. Los seis integrantes de la trova actual se ríen de la mitología que se armó alrededor de sus temas. "Se decía que 'Mirta, de regreso' aludía a la dictadura. La gente lo asoció a esa época pero en realidad era una canción que hablaba de un tipo que había estado guardado en la cárcel", cuenta Abonizio, su autor. Mientras que "Era en abril" tuvo interpretaciones más trágicas. "Muchas veces escuché que hablaba de un bebé que habíamos perdido con Juan (Baglietto). Nada que ver. La letra la escribió Fandermole a los 16 años", asegura Garré.

En ese desembarco oficial de la trova, donde estaban Garré, Goldín, Marco Pusineri en batería, "Zappo" Aguilera en percusión, Sergio Sainz en bajo, también llegó como integrante de la banda un joven Fito Páez en los teclados. El músico no solo destacaba dentro del grupo por sus ideas musicales, sino por su producción de canciones y uno de los grandes hits de la trova: "La vida es una moneda". "Nadie se imaginaba todo lo que su aparición iba a producir para la música popular argentina. Eso habla del estado de inconsciencia que teníamos en ese momento con todo lo que estaba pasando", acota Baglietto ahora.

Los libros de historia del rock también dicen que Tiempos difíciles se iba a llamar originalmente Tiempos en guerra, cosa que desmienten ahora los integrantes de la trova. "Nos estamos enterando por vos", señalan. El origen de la denominación de trova rosarina está repartida entre los que dicen que surgió del periodismo y los que se la atribuyen a Julio Avigliano, manager de Juan Carlos Baglietto. "Esa fue la persona que más confianza nos tuvo desde el principio. Recuerdo que llevó a las compañías una grabación de un recital que habíamos hecho en Chaco que se escuchaba mal. Lo rebotaron dos veces en los sellos antes de llegar a EMI. Fue también el que convenció al productor artístico para que nos grabe el disco. Lo llevó a un concierto que había organizado la revista Humor en contra de la llegada de Frank Sinatra a la Argentina. Ese día vio nuestra actuación en vivo y se terminó de convencer", dice Garré.

-¿Cómo ven ese movimiento a la distancia?

Silvina Garré: -Estábamos haciendo algo que era nuevo para la época. La poética era diferente, los arreglos novedosos. A la distancia lo veo como un movimiento que marcó una nueva música original en el panorama argentino.

Ruben Goldín: -Buenas melodías, buenas letras y buenas canciones. Eso es la trova rosarina.

Adrián Abonizio: -No había internet, no había información y nos la tuvimos que rebuscar solos. Estábamos obligados a inventar algo que no estaba hecho y que sonara a toda esa mezcla de cosas que es Rosario.

Juan Carlos Baglietto: -No fue algo racional. Nuestra música es una sana mezcla de las influencias que teníamos. No renegábamos del folklore, el tango o el rock, porque eramos eso. Fue lo que vivimos y hoy en día todavía sigue siendo así. Llevamos la diversidad casi como bandera.

Fabíán Gallardo: -Cada uno aportó un color y un aire distinto a la música. Lo interesante es que todas estas individualidades, cuando están juntas como colectivo, generan como otra cosa, una identidad más fuerte que reúne todas esas músicas.

Juan Carlos Baglietto:"No estamos llorando por lo que fuimos en el pasado, Sino que estamos disfrutando lo que somos en el presente" Crédito: Alejandro Guyot

-¿Qué les trajo este reencuentro musical y emocionalmente?

Abonizio: -Con el tiempo uno se da cuenta del rol que cumple cada uno y de lo complementarios que somos. Cada uno tiene lo que el otro no tiene y cuando todo eso se junta es increíble. Tenés la sensación de la fuerza de lo colectivo.

Goldín: -Es lindo ver que no estamos cantando "Era en abril" y no hay nada después. Cada uno siguió haciendo muchas cosas y ahora nos reencuentra el camino.

Fandermole: -Es gratificante ver que todos fuimos evolucionando con discos y repertorios nuevos. Fijáte como evolucionó todo este movimiento inicial que Fito Páez, que fue una parte de este proyecto, se transformó en un compositor de un gran de influencia para toda la música argentina.

Baglietto: -Después de mucho tiempo creo que es la primera vez que hacemos una cosa orgánica. Faltaría Fito Páez, pero sentimos que esta reunión es como la primera vez que nos juntamos. Preservamos la reunión durante años por distintos motivos y hoy sentimos que lo tomamos con la importancia que requiere. Esta unión fue fantástica. No estamos llorando por lo que fuimos en el pasado, sino que estamos disfrutando de lo que somos en el presente.

Cómo serán "las 9 nueve lunas" del festival:

La programación del festival folclórico de Cosquín 2019 Fuente: Archivo

La programación del festival folclórico de Cosquín 2019 Fuente: Archivo

La programación del festival folclórico de Cosquín 2019 Fuente: Archivo